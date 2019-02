Il Papa apre il summit sugli abusi | “Servono misure concrete | non condanne scontate” 

Papa Francesco apre il summit sulla pedofilia in Vaticano : «Condanne scontate - ora misure concrete» : Città del Vaticano - Quattro giorni di introspezione per trovare il modo di combattere la pedofilia tra il clero. Papa Francesco ha aperto il summit sugli abusi nella sala nuova del sinodo...

Pedofilia - Papa Francesco apre una settimana cruciale per la Chiesa. Prima di tutto - serve coraggio : È in gioco la credibilità della Chiesa cattolica. Non bisogna girarci intorno, a caccia di eventi mediatici o peggio ancora di spot propagandistici che producono solo tanto fumo, ma che poi lasciano immutata la cruda realtà. Quella che si apre per la Chiesa di Roma è una settimana cruciale. Che lo si voglia o no. Un punto di snodo epocale. E bisogna dare atto a papa Francesco di aver avuto il coraggio di convocare in Vaticano tutti i presidenti ...