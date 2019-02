Ho il complesso di Elettra Lamborghini

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 febbraio 2019) In questo periodo della mia vita sto leggendo solo scrittrici italiane: Anna Maria Ortese, Natalia Ginzburg, Goliarda Sapienza, Elsa Morante. Una vera e propria delizia per i neuroni e per il cuore, ma tanta raffinatezza può intossicare; per disintossicarmi vado alla ricerca di notizie come questa: Khloe Kardashian si arrabbia con i suoi follower che la rimproverano di tenere più alle sue unghie lunghe che a sua figlia. Le unghie lunghe impedirebbero di cambiare i pannolini alla figlia, questa è l’ermeneutica dei sagaci follower. Ah, eccomi purificato da tutto. Queste sono le notizie che ti rimettono in sintonia con i tempi che stiamo vivendo.Allo stesso modo quando non ne posso più di frequentare il paradiso vocale di Ella Fitzgerald o Billie Holiday, voci che mi fanno smarrire in un incanto pauroso, da brivido infinito, la mia inguaribile simpatia per i contrasti mi fa ...