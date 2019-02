Delrio | ' Scambio per interesse | Salvini non va a processo e si blocca Tav'

Tav - Delrio : “Scambio per interesse - Salvini non va a processo e si blocca l’opera. Paese fermo basta campagna elettorale” : “Quasi un anno dal cambiamento ed esordiamo con un ritorno alla vecchia politica che scambia per interessi di partito. Salvini non va a processo e si blocca la Torino-Lione. Scegliete di non scegliere. Tutti noi sappiamo che le infrastrutture determinano sviluppo e prospettive logistiche. Diventeremo piccoli rimanendo chiusi nelle Alpi. Perché non fermate il Brennero? Perché non fermate la Napoli – Bari? Forse è il collegio di Di Maio. ...