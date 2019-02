SARA | MAMMA DELLA BIMBA DI 22 MESI PICCHIATA Genzano | sapeva delle violenze in casa?

Torino - la figlia pattinatrice muore nell'incidente : la mamma sarà processata per omicidio stradale : La tragedia, nell'ottobre 2017, sull'autostrada del Brennero dove morì anche la cugina dell'atleta. La sorella della guidatrice è ancora in coma

Messico - si impicca a 10 anni ma prima scrive una lettera : 'Mamma - SARAi contenta' : Una vera e propria tragedia si è verificata qualche giorno fa in Messico. Una bambina, di appena dieci anni si è tolta tragicamente la vita impiccandosi. prima di farlo, la piccola ha voluto lasciare una lettera indirizzata alla madre, in cui le ha spiegato che quel gesto era stato messo in pratica per 'renderla la persona più felice al mondo'. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, infatti, la piccola è stata trovata morta con al ...

Kim Kardashian sarà mamma per la quarta volta da madre surrogata : Kim Kardashian e Kanye West sono in attesa di un quarto figlio dalla stessa donna. La coppia aveva ancora un embrione fertilizzato e il nuovo bebè, un maschietto, nascerà a maggio. Gli altri due figli della coppia, North e Saint, hanno rispettivamente cinque e tre anni. Dopo le prime due gravidanze naturali Kim ha sofferto di gravi problemi di salute e i medici le hanno così sconsigliato di rimanere incinta: un’altra gravidanza naturale ...

Mamma Pina Orlando suicida - le ricerche delle gemelline SARA e Benedetta : "ecografia" ai fondali del Tevere : ricerche senza sosta della polizia fluviale della questura e i sommozzatori dei vigili del fuoco per ritrovare i corpicini di Sara e Benedetta Di Pasquo, gettate nel Tevere dalla madre Pina Orlando...

