Il militante M5s 'Non ho avuto nessuna notifica e ho votato per cinque volte' : 'Tutto sbagliato. La piattaforma Rousseau , il quesito capovolto, il sistema inceppato'. Salvatore D'Agostino, 32 anni, dipendente di un'azienda privata, è un attivista 5S di Giugliano, già noto per ...

Latitante trovato a Pistoia dopo indagine a Ostia : arrestato : Roma – I Carabinieri del Gruppo di Ostia non hanno mai smesso di cercarlo da quando, nel mese di ottobre 2018, e’ riuscito a sfuggire all’arresto nell’ambito di una maxi indagine che ha consentito di disarticolare una delle compagini criminali piu’ strutturate e potenti del litorale romano, attiva nel narcotraffico e ritenuta epigona del noto clan Triassi. Oggi ha avuto fine, dopo quasi 4 mesi, la ...

Smog - Coldiretti : 31 m² di verde urbano per ogni abitante in Italia : A favorire lo Smog nelle città è l’effetto combinato dei cambiamenti climatici, del traffico e della ridotta disponibilità di spazi verdi che concorrono a combattere le polveri sottili e gli inquinanti gassosi, ma in Italia ogni abitante dispone in città di appena 31 metri quadrati di verde urbano, e la situazione peggiora per le metropoli del nord con valori che vanno dai 6,3 di Genova ai 17,9 di Milano, dai 22 di Torino fino ai 23,1 a Brescia ...

Tre kg cocaina vicino covo latitante : ANSA, - ROSE, COSENZA,, 18 FEB - Tre involucri termosaldati contenente tre chilogrammi di cocaina. A trovarli sono stati gli agenti della Squadra mobile e della sezione di polizia giudiziaria della ...

Era in fuga dal 2012 : latitante arrestato a Brindisi nel cuore della notte : Brindisi - La sua latitanza si è interrotta la scorsa notte , fra sabato 16 e domenica 17 febbraio, nella periferia di Brindisi. Il 39enne Raffaele Turco, nato a Cisternino e domiciliato a Ostuni, non ...

Napoli - Arrestato il boss latitante Ciro Rinaldi : E' durata solo 4 mesi la latitanza del boss Ciro Rinaldi: era ricercato dal 2 novembre 2018. Su di lui pendono due ordinanze di custodia cautelare in carcere: una per il duplice omicidio di Raffaele ...

'Ndrangheta - catturato il latitante Strangio : l'applauso della gente ai carabinieri : LaPresse, Francesco Strangio, pericoloso latitante della 'Ndrangheta è stato arrestato nella notte dai carabinieri di Reggio Calabria e Cosenza. L'uomo, in fuga da un anno, è stato rintracciato a Rose,...

Rose. Catturato Francesco Strangio pericoloso latitante della ‘ndrangheta : E’ terminata alle porte di Cosenza la latitanza di Francesco Strangio, pericoloso esponente della ‘ndrangheta reggina. Il boss è stato

Catania - latitante come Tarzan : usava una corda fissata a un albero per raggiungere il covo. Arrestato : usava, come Tarzan, una corda fissata a un albero per entrare nel suo ‘covo‘: una piccola casa in pietra lavica abbandonata nascosta da una fitta vegetazione nella zona della Timpa di Acireale. Ma la tecnica utilizzata da un 50enne ricercato per scontare una condanna a 8 anni per violenza sessuale aggravata e maltrattamenti in famiglia non è servita a impedire ai carabinieri della locale compagnia di arrestare il latitante. ...

'Ndrangheta - catturato Francesco Strangio : era latitante da un anno : 'Ndrangheta, catturato Francesco Strangio: era latitante da un anno L’uomo, pluripregiudicato e ritenuto vicino alla cosca Strangio-Janchi di San Luca, è stato scovato a Rose (Cosenza). Definito “pericoloso”, deve scontare una condanna a 14 anni di reclusione per narcotraffico internazionale. Salvini: "Lo Stato c'è e non ...