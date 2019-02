Icardi | i doni di Wanda | un cucciolo e un coltello Con questo regalo rischio

Wanda Nara in difesa di Icardi : “Tu non abbandoni la barca” : Icardi-Wanda Nara ormai è telenovela. Dopo la pesante sconfitta dell'Inter in casa contro il Bologna Mauro Icardi rispose così ai fischi di San Siro: "Se non la ami quando perde, non amarla quando vince. I fischi li avevo già sentiti in questo stadio, li ho presi ovunque in carriera e non mi fanno effetto". Ed oggi in sua difesa è arrivato il tweet della moglie e procuratrice Wanda Nara. "Ci sono capitani - ha scritto Wanda - che posano con ...