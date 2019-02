Fernanda Lessa | passato tra cocaina e alcol | «Pippavo per dimagrire | nella moda lo fanno

Fernanda Lessa tra cocaina e alcol : «Pippavo per dimagrire - nella moda lo fanno tutte» : Fernanda Lessa si racconta al settimanale Chi, rivelando di essere uscita da una brutta dipendenza da alcol e cocaina. «La moda? La odio. Fa schifo e fa schifo tutto quello che...

Che fine ha fatto Fernanda Lessa : Classe 1977, nata a Rio de Janeiro e cresciuta nel mondo, Fernanda Lessa è stata un modella e presentatrice televisiva di successo. Per anni, a partire dal 1996, calca le passerelle delle più importante griffe della moda. Sfila a Milano, Parigi e New York, appare in copertina per Vogue, Marie Claire, Elle, GQ, Maxim. In Italia diventa famosa soprattutto per lo spot pubblicitario di Telecom Italia al fianco di Valentino Rossi e Christian Vieri, ...

Fernanda Lessa sconvolge l'Italia : 'Cocaina per dimagrire - alcol per stordirmi. Come mi sono ridotta' : 'Assumevo droga per dimagrire e alcol per non pensare', ecco perché, adesso, per lei è inevitabile odiare il mondo della moda che associa a quel tunnel tanto buio. Guadagnava molto e viaggiava in ...

Fernanda Lessa : "Mi drogavo e bevevo di continuo - sono finita in rehab : mi sono salvata" : Che fine aveva fatto Fernanda Lessa? L'ex modella brasiliana naturalizzata italiana, oggi 41enne, attorno ai primi anni Duemila è stata protagonista delle più importanti passerelle del mondo e anche di alcuni programmi televisivi. Ha affiancato Paolo Bonolis e Piero Chiambretti e ha partecipato a L'isola dei famosi, poi? Da anni si erano perse le sue tracce. Ci ha pensato il settimanale Chi a rispolverarla con un'intervista molto forte e ...

Fernanda Lessa - l’ex modella rivela : “Facevo uso di cocaina per dimagrire e sfilare. Bevevo tre bottiglie di vino al giorno” : “Le chiedo di non essere censurata, perché il mio racconto può servire a chi scivola all’inferno e vuole risalire“. La dj ed ex modella Fernanda Lessa ha deciso di raccontare in un’intervista al settimanale Chi dei momenti difficili che ha dovuto affrontare e di come è riuscita ad uscire da quello che ha definito il suo “inferno personale”. “Ero su un treno in corsa e basta”. “La moda? La ...

Fernanda Lessa - dipendenza da alcol e droga : “Oggi ne sono uscita” : Fernanda Lessa e il racconto senza freni: “Mi drogavo e abusavo di alcool” Un racconto senza freni quello della modella brasiliana Fernanda Lessa. Nella sua intervista a Chi, il settimanale di Alfonso Signorini, la disc jockey ha ricordato il suo passato e ha fatto un’esplicita richiesta al giornale: quella di non censurare le sue parole. “Ora […] L'articolo Fernanda Lessa, dipendenza da alcol e droga: “Oggi ...

