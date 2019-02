Alitalia | Fs tratta con easyJet e Delta Sul tavolo un piano da 800 milioni

Alitalia : ok del governo ad una quota. Via libera di Fs a trattativa con Delta e Easy Jet : E' quanto si legge in una nota diffusa al termine di un verice a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del Vicepresidente Luigi Di Maio e del Ministro dell'Economia Giovanni ...

Nuova Alitalia - dal governo via libera alla partecipazione del Mef - Fs : 'Ok alla trattativa con Delta e EasyJet' : Il governo si è detto pronto a partecipare alla costituzione della "Nuova Alitalia" tramite il ministero dell'Economia. La decisione è stata presa durante un vertice tra il premier Conte e i ministri Di Maio e Tria. Il tutto però, precisa Palazzo Chigi, "a condizione della sostenibilità del piano industriale ...

