Algoritmo per monitorare i livelli di emoglobina | una app terrà sotto controllo la nostra

New York - scoperto nuovo Algoritmo : vocoder - riproduce in parole i segnali cerebrali : Un gruppo di scienziati del Mind Brain Behaviour Institute presso l'Università della Columbia di New York, organizzati con il professor Nima Mesgarani hanno creato per la prima volta un particolare algoritmo informatico, detto vocoder, che grazie all'aiuto dell’intelligenza artificiale è in grado di concepire segnali cerebrali e convertirli in una voce sintetica. Per il momento l'algoritmo è riuscito a trasmettere soltanto facili serie numeriche ...