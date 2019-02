Sci Alpino – Mondiali juniores | Molteni settimo nella seconda prova della discesa

Sci Alpino – Mondiali juniores - Robinson campionessa nel gigante femminile : Sarocco prima tra le azzurre in Val di Fassa : Saracco, ottima seconda manche: 15ª nel gigante femminile ai Mondiali juniores in Val di Fassa. Trionfa la neozelandese Robinson Alice Robinson è la nuova campionessa del mondo juniores del gigante femminile. La 17enne neozelandese continua a bruciare le tappe e si propone sempre di più come uno dei più grandi talenti in circolazione: appena dieci giorni fa a Berchtesgaden ha vinto la sua prima gara di Coppa Europa, sempre in gigante, poi ...

Sci Alpino - Mondiali Juniores 2019 : Alice Robinson oro neozelandese in gigante - azzurre fuori dalla top ten : Si sono aperti i Mondiali Juniores di sci alpino in Val di Fassa e la prima medaglia d’oro è andata alla Nuova Zelanda. Nel gigante femminile odierno successo per Alice Robinson, che ha dominato la gara, infliggendo distacchi molto pesanti alle avversarie. La neozelandese ha rimontato una posizione rispetto alla prima manche, sfruttando anche l’uscita della slovena Meta Hrovat, che era leader dopo la prima prova. In seconda posizione ...

Sci Alpino - Coppa del Mondo Crans Montana 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Messi ormai in archivio i Mondiali di Are 2019, è tempo di rituffarci nella Coppa del Mondo di sci alpino. Le ragazze saranno di scena a Crans Montana, in Svizzera, per una discesa libera e una combinata, nel weekend 23-24 febbraio. Vedremo all’opera nuovamente le specialiste della velocità, che cercheranno gli ultimi successi di una stagione che, piano piano, sta volgendo verso la conclusione. A livello di classifica generale, poi, ...

Sci Alpino – Mondiali juniores - in Val di Fassa tre italiani nella top ten della prima prova di discesa maschile : prima prova di discesa maschile per i Mondiali juniores in Val di Fassa, tre azzurri nella top-10 prima giornata di allenamenti ufficiali sulla pista LaVolata di Passo San Pellegrino per i discesisti che mercoledì 20 febbraio si giocheranno le medaglie nei Mondiali juniores. Il miglior tempo è stato realizzato dall’austriaco Manuel Traninger con il tempo di 1’20″34 davanti allo svizzero Lars Roesti e all’altro ...

Una tredicenne francese trova la morte sulla pista di Sci Alpino a Cogne : Roma, 18 feb., askanews, - Ha trovato oggi la morte sulla pista di sci alpino una giovanissima francese di 13 anni, a Cogne, Aostra,. La ragazza sciava in un tratto impervio ed è stata trovata non ...

Sci Alpino - scattano in Val di Fassa i Mondiali juniores : il programma dettagliato dell’evento : Al via i Mondiali juniores in Val di Fassa. Dieci giorni di gare per un’edizione record E’ arrivato il grande giorno per il Comitato Organizzazione dei Campionati Mondiali Junior Val di Fassa 2019. Lunedì 18 febbraio si alzerà il sipario sulla 38^ edizione dei campionati di sci alpino riservati agli under 21, che per la prima volta nella storia si disputeranno in Val di Fassa, la settima in Italia. Si inizierà già al mattino alle ore ...

