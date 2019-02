MotoGp | Marquez ammette | “non voglio essere il pilota che cade di più | anche se…”

MotoGp - una foto ricordo speciale per Marquez : ROMA - Il Marc Marquez di oggi incontra il quello di 15 anni fa: non è fantascienza, ma un semplice fotomontaggio che mette a confronto le due versioni del campionissimo spagnolo: quella del 2004 fa, ...

MotoGp - Compleanno Marquez - gli esilaranti auguri di Scott Redding [FOTO] : ... ex pilota di MotoGp, che lo scorso anno durante i festeggiamenti in Giappone per il settimo titolo di Marquez gli ha causato un problema alla spalla, dopo il quale il campione del mondo è stato ...

MotoGp - la carriera di Marc Marquez : 7 Mondiali vinti negli ultimi 9 anni FOTO : Marc festeggia i 26 anni da campione del mondo in carica. Sono 7 i Mondiali vinti dallo spagnolo: il primo titolo è arrivato nel 2010 in 125, poi si è laureato campione in Moto2 nel 2012, infine ha vinto per 5 volte il campionato MotoGP ...

Marc Marquez compie 26 anni - compleanno da campione in carica della MotoGp : Il 1993 è l'anno di nascita dell' Unione europea con l'entrata in vigore del trattato di Maastricht , e del debutto del Late Show con David Letterman. Federico Fellini riceve l'Oscar alla carriera, ...

MotoGp - Marquez e Lorenzo modelli per un giorno : shooting ufficiale per i due piloti Honda [GALLERY] : I due piloti spagnoli hanno posato con i colori ufficiali del team, salendo in sella alla RC213V con livrea 2019 Marc Marquez e Jorge Lorenzo son saliti in sella alla Honda RC213V con livrea 2019 per la prima volta, compiendo il primo shooting fotografico dopo la presentazione ufficiale avvenuta a Madrid a fine gennaio. I due connazionali, che comporranno la line-up del team nella prossima stagione, hanno posato per il fotografo ufficiale ...

MotoGp – La lotta tra Marquez e Lorenzo e il favorito del 2019 - Agostini svela : “ci divertiremo con Jorge e Marc” : Giacomo Agostini svela il suo uomo da battere e spera in una appassionante lotta tra Marquez e Lorenzo nella stagione 2019 di MotoGp La stagione 2019 di MotoGp si avvicina sempre più: il 10 marzo i piloti saranno in pista per l’esordio del nuovo Motomondiale, in Qatar, ma prima, proprio sul circuito di Losail, affronteranno l’ultima sessione di test invernali per mettere a punto le loro moto. Marc Marquez deve ancora recuperare ...

MotoGp - Agostini : 'Marquez è l'uomo da battere' [Video] : Repsol Honda Team 2019 Giacomo Agostini, intervistato da Sky Sport alla presentazione della Mv Agusta, ha parlato anche del prossimo mondiale MotoGP. Per 'Ago' il favorito resta Marc Marquez , ma sarà secondo il 15 volte iridato un campionato che soprattutto ci ...

MotoGp – Chi è la fidanzata di Marquez? Lucia Rivera Romero : la giovane sexy modella che ha stregato il cuore di Marc [GALLERY] : Lucia Rivera Romero: la bellissima e sexy giovane modella spagnola che ha stregato il cuore di Marc Marquez Da qualche ora la stampa spagnola non fa altro che parlare della scoperta della storia d’amore di Marc Marquez con Lucia Rivera Romero. Il campione del mondo di MotoGp è stato immortalato in alcuni scatti intimità con la giovane modella spagnola. Ma chi è la presunta fidanzata di Marc Marquez? Laura Rivera Romero è una giovane ...

MotoGp – Basta sforzi fino ai test del Qatar - Marc Marquez tra riposo e fisioterapia : “non toccherò moto” : Marc Marquez pronto ad un nuovo periodo di fisioterapia e riposo: niente moto per lo spagnolo della Honda fino alla prossima sessione di test in Qatar Marc Marquez ha finalmente terminato il suo viaggio in giro tra Malesia ed Indonesia per gli eventi organizzati dalla Honda dopo i test della scorsa settimana a Sepang. Lo spagnolo, campione del mondo di MotoGp, adesso potrà pensare a riposarsi e a lavorare ancora per il recupero della sua ...

A marzo parte la stagione di MotoGp 2019 ma Marquez ha un nuovo temibile nemico : "La moto è già a un buon punto" Ma il lavoro di potenziamento di una moto già vincente ha conquistato il campione del mondo. "Stiamo lavorando molto sull'uscita dalle curve, ma a volte su questo ...