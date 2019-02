Le primarie non appassionano più ma il Pd recupera consensi

primarie Pd - i candidati in tv su Rai Tre ma confronto non c’è : Martina - Zingaretti e Giachetti intervistati separatamente : “Quindi i candidati segretario del Pd erano tutti nello stesso studio televisivo ma non si è fatto il confronto perché uno non ha accettato?”. Il quesito posto su Twitter da Debora Serracchiani è lecito: Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti sono apparsi davanti alle telecamere di In mezz’ora in più, su Rai Tre, ma sono stati intervistati separatamente. “Io sono Giachettiano e assolutamente fedele al progetto ...

Perché non si parla delle primarie del PD? : A due settimane dal voto con cui sarà scelto il prossimo segretario la competizione non si è scaldata, per colpa delle europee che incombono e di vecchie questioni non risolte

Matteo Renzi : "Voterò alle primarie Pd ma non dirò per chi. Rispetterò il risultato" : "Andrò a votare alle primarie ma non dirò chi appoggio per evitare polemiche. Il punto fondamentale è evitare che accada quello che è già accaduto a me dopo aver vinto per due volte le primarie, ovvero che un secondo dopo mi hanno fatto la guerra i miei. Se mi fossi candidato per la terza volta sarebbe stato un accanimento terapeutico. Vinca il migliore, rispetterò il risultato". Lo ha detto Matteo Renzi ...

Nel manifesto di Nicola Zingaretti per le primarie non c'è il simbolo del Pd. Ma il candidato : "Polemica ridicola" : È pronto il manifesto e il volantino a sostegno di Nicola Zingaretti per le primarie del Pd del 3 marzo. In questi c'è il logo della mozione, "Piazza Grande", ma è assente il simbolo del Pd. Il manifesto è scaricabile sul sito piazzaweb.social, la piattaforma con i materiali per la campagna per le primarie.Nel manifesto campeggia l'immagine sorridente del governatore del Lazio. Oltre al logo di "Piazza Grande", ...

Pd - parte la corsa verso le primarie domani la Convenzione con i tre candidati. Calenda 'Parlino del Paese - non del partito' : Ancora un mese per concludere la lunghissima fase di interregno seguita alla sconfitta del 4 marzo. domani, 3 febbraio, il Pd celebra - con la Convenzione nazionale - uno dei passaggi chiave nella ...

primarie Pd - scontro su cifre. Zingaretti verso vittoria nei circoli - ma non basta : “Basta polemiche - ora tutti al voto” : Percentuali che ballano, voti annullati e ricorsi. In attesa dei risultati definitivi delle Primarie nei circoli, il Partito democratico fa i conti con tensioni interne e malumori. Secondo fonti vicine al candidato Nicola Zingaretti infatti, il presidente del Lazio è in testa con il 49,1 per cento delle preferenze e lo sfidante Maurizio Martinaè fermo al 35,1 per cento. Per i collaboratori vicino all’avversario invece, Zingaretti sarebbe ...

Pd - Crozza : “Non sta preparando primarie - ma esequie. Ormai è morto : hanno più bisogno loro dei migranti” : Nella copertina di Che Fuori Tempo Che Fa, di Fabio Fazio su Rai1, Maurizio Crozza ha parlato del Partito democratico: “Davanti a Siracusa c’è una nave con 47 migranti che Salvini non vuol sbarcare. Tre parlamentari sono saliti a bordo per esprimere loro almeno un po’ di solidarietà, erano di LeU, +Europa e Forza Italia. E quelli del Pd non ci sono andati? No, c’erano i saldi e a Martina serviva una pashmina da congresso in cachemire. Per ...

Pd - Cacciari : “Le primarie fatte così sono inutili. Renzi protesta? Ha sfasciato tutto - non ha senso del pudore” : “Le primarie fatte così non hanno senso. Ha senso farle se votano soltanto gli iscritti. Renzi si lamenta perché Laura Boldrini appoggia Nicola Zingaretti? Ha sfasciato tutto, non ha senso del pudore”. A dirlo, a Firenze, il filosofo ed ex sindaco di Venezia, Massimo Cacciari. L'articolo Pd, Cacciari: “Le primarie fatte così sono inutili. Renzi protesta? Ha sfasciato tutto, non ha senso del pudore” proviene da Il Fatto ...

primarie Pd - Facciolla tenta il colpaccio : Nicola Zingaretti non sosterrà nessuno ufficialmente : Tre giorni di lavoro, al fianco della segreteria politica del candidato al nazionale. Contatti fitti con il responsabile, Mario Ciarla. E poi l'appoggio di 80 amministratori del Molise che hanno ...

primarie Pd - non mi fido di chi rinnega il proprio segretario per mantenere la poltrona : Potrà piacere o meno. Potrà interessare o no, ma il Partito democratico è l’unico che per decidere il proprio segretario consulta e fa votare i propri elettori. Avrà altri mille difetti, ma il Partito democratico per scegliere i propri dirigenti ha sempre usato le Primarie. Di certo il Partito democratico non è in mano a una società privata, come accade ad esempio nel Movimento 5stelle con la Casaleggio associati. E di certo il segretario non è ...

primarie Pd regionali - non c'è il vincitore : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Politica > Primarie Pd regionali, non c'è ...

Maria Elena Boschi attacca Di Maio : «Ha tradito gli italiani». E sulle primarie : «Non voterò Zingaretti» : Maria Elena Boschi Da ministro per le riforme e potente Sottosegretario a deputata dell’opposizione, come è cambiata la sua vita? «Ci sono meno responsabilità, ci sono meno pressioni. Certo avrei preferito che il Pd fosse rimasto al governo del Paese perché potevi portare a casa risultati, fare qualcosa che incideva sulla vita delle persone. Ora è più complicato. Sono stata molto contenta per l’approvazione di un emendamento, quello sul congedo ...

Romano Prodi - la stoccata al Pd : 'Non so se voterò alle primarie del partito' : L'ultima stoccata al Pd arriva da Romano Prodi : 'Non lo so ancora se andrò a votare a marzo, occorre far politica...'. Insomma, la sua presenza alle primarie del Partito democratico è tutt'altro che scontata: 'Mi facciano capire qual è il programma allora posso anche giudicare, non è il numero dei ...

Romano Prodi : "Non so se andrò a votare alle primarie Pd. Renzi si decida - non può stare in mezzo all'uscio" : alle primarie Pd mancano soltanto tre mesi, ma Romano Prodi è ancora indeciso sul da farsi: "Mi facciano capire qual è il programma allora posso anche giudicare, non è il numero dei candidati di cui abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di idee grandi, sul problema dei giovani, sulle diseguaglianze", ha detto l'ex premier ai microfoni di 24Mattino, su Radio 24. "Non so ancora se andrò a votare ai gazebo - ha proseguito - ...