In Vaticano un documento con le linee guida per i preti con figli segreti L' inchiesta

(Di martedì 19 febbraio 2019) "Posso confermare l'esistenza di queste". Un'del New York Times ha portato alla luce ledelper iche hanno violato la regola del celibato ed hanno avuto dei. "Esiste. È uninterno", ha confermato Alessandro Gisotti, portavoce della Santa Sede, al quotidiano statunitense. L'arriva in un momento particolarmente delicato per la Chiesa. I preparativi per la storica riunione episcopale di giovedì 21 febbraio sugli abusi sessuali e la pedofilia - si stanno accavallando con alcuni fatti problematici: lo scorso 16 febbraio Papa Francesco ha spretato un cardinale per la prima volta nella storia della chiesa, dopo che la diocesi di Brooklyn ha pubblicato la lista di 100sospettati di pedofilia. Inoltre, le vittime degli abusi iniziano ad alzare la voce sempre più.Secondo quanto riportato dal ...