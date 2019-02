Il vertice non si fa più Israele e Polonia litigano sull' Olocausto

Tav - vertice lampo a Palazzo Chigi. Salvini : “Non ho letto dossier”. Di Maio resta al Mise. Esposito (Pd) : “Gigantesca bufala” : vertice lampo a Palazzo Chigi con al centro il dossier sul Tav e il caso Venezuela. Presenti, oltre al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepremier Matteo Salvini, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Assente il vicepremier Luigi Di Maio, rimasto al Mise. Secondo fonti qualificate non si è discussa della linea ...

Diciotti - vertice Conte-Salvini-Di Maio. M5s : “Il ministro a giudizio? Non abbiamo deciso”. Lega : “È processare governo” : Lunga serata per i due vicepremier e leader di Lega e M5S, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il ministro dell’Interno ha riunito i parlamentari del Carroccio a Palazzo Madama, mentre Luigi Di Maio era a colloquio con i senatori pentastellati, componenti della Giunta per le immunitàparlamentari del Senato organo che dovrà pronunciarsi proprio sull’operato di Salvini per quanto riguarda i 177 migranti a bordo della ...

Salvini - gelo al vertice con Conte e Di Maio : "Non mollo e faccio due passi avanti". Migranti - altra bomba : "Due passi avanti". Matteo Salvini non molla sui Migranti: il vertice notturno con il premier Giuseppe Conte e il vicepremier Luigi Di Maio per disinnescare la bomba Sea Watch termina con note raggelanti. C'era da risolvere la questione della dozzina di Migranti che l'Italia ha promesso a Malta di a

Sea Watch - Salvini furioso : “Non cambio idea”. Stanotte vertice con Conte e Di Maio : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, si dice "molto arrabbiato" per la decisione di Giuseppe Conte di accogliere i migranti di Sea Watch 3 e Sea Eye sbarcati a Malta, ma assicura che il governo non cadrà. Stanotte è previsto un vertice tra Salvini, Conte e Luigi Di Maio per trovare un accordo e allentare la tensione nel governo.Continua a leggere

