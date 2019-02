Forze dell' ordine all' inseguimento di un' auto in fuga lungo la Lecco-Bergamo

Facebook può essere una minaccia per le Forze armate? Un esperimento della NATO lascia a bocca aperta : Quali e quanti dati riservati di una persona può rivelare un social media come Facebook? Si possono usare per manipolare la sua opinione e le sue azioni, in quale misura? Sono domande lecite nell’era della condivisione incontrollata di contenuti online. Sono meno scontate se riguardano soldati professionisti che dovrebbero essere più preparati delle “persone comuni” a gestire manipolazioni psicologiche a vario livello. Stupisce ...

Ferrara - gli immigrati si rivoltano contro le Forze dell'ordine. Arriva anche l'Esercito : E' famosa per essere una nota piazza di spaccio degli stupefacenti; qualche mese fa, la città era stata teatro di una violenta battaglia tra nigeriani per il controllo del mercato della droga. I due ...

Rivolta in strada a Ferrara - migranti contro Forze dell’ordine : Una volta era il quartiere verde della citta', dove tutti i ferraresi avrebbero voluto abitare. Da un po' di tempo la sigla Gad, Giardino Arianuova Doro, e' diventata invece sinonimo di degrado e insicurezza. La Rivolta scoppiata ieri sera, con bidoni rovesciati e una cinquantina di persone straniere urlanti in strada a fronteggiarsi con Carabinieri, Polizia e Esercito, e' l'ultimo capitolo di una situazione che sta esasperando i residenti e ...

«Il problema è che nessuno ha chiamato le Forze dell'ordine» : Carrara - «Un episodio che fa riflettere sulla coesione e i rapporti sociali in città. Il concetto di comunità sociale dovrebbe indurre le persone a chiamare le forze dell'ordine». Così però non è ...

'Ndrangheta - catturato il latitante Francesco Strangio. Salvini : «Grazie alle Forze dell'Ordine» : Francesco Strangio, pericoloso latitante della 'Ndrangheta è stato arrestato questa notte i Carabinieri di Reggio Calabria e Cosenza. L'uomo, in fuga da un anno, è stato...

Meno incidenti - meno Forze dell’Ordine impiegate e più spettatori in Serie A : il bilancio dell’Osservatorio Nazionale : L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha diffuso il bilancio in merito agli ultimi mesi, sembrano emergere dati positivi meno incidenti, meno Forze dell’Ordine impiegate e più spettatori in Serie A. E’ il bilancio tracciato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive) dopo il girone di andata dei campionati di calcio professionistici 2018/2019. In ...

Torino - scontri Forze dell'ordine-anarchici : trafferugli in centro : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Quota 100 - niente pensione anticipata per le Forze dell'ordine e per il Fondo Clero : niente pensione anticipata con Quota 100 agli appartenenti alle forze dell'ordine, forze armate e forze di polizia. A tutti gli iscritti alle casse professionali e al Fondo Clero. A chiarirlo è l'Inps ...

Migranti - Salvini : "Presto 8000 agenti Forze dell'Ordine assunti grazie a tagli sugli sbarchi" : 'A Marzo sarà legge dello stato la Legittima difesa, presto anche il taglio ai vitalizi e alle tasse per i più piccoli. Presto arriveranno anche qui in Umbria buona parte degli 8000 agenti delle Forze ...

Perché Matteo Salvini non ha nessun diritto di vestirsi con le divise delle Forze dell’ordine : Nell'esposto presentato da Andrea Maestri sono elencate le violazioni della legge commesse da Matteo Salvini, quando indossa le divise delle forze dell'ordine. "Atti di disprezzo della legge da bullo, ma che di fronte ai processi scappa, chiedendo l'assoluzione al Movimento 5 Stelle. Che, peraltro, tace sul ministro in divisa che viola le Istituzioni", ha commentato Pippo Civati.Continua a leggere

Foggia - bombe ed estorsioni : in corso blitz delle Forze dell'ordine - 16 arresti : Sono stati ben otto gli attentati esplosivi ai danni di esercizi commerciali dall'inizio dell'anno. In manette anche quattro...

Vittorio Feltri e la vergogna sugli "sbirri" : "Le Forze dell'ordine muoiono per noi - ecco chi le infanga" : Ricordo quando uno dei centri sociali di Venezia aprì al pubblico un locale, destinato ai proletari e in realtà frequentato dai fighetti, che aveva questa insegna: «Osteria allo sbirro morto». Fu un successone, quante risate tra i progressisti, che sarà mai, sono ragazzi, è satira. La magistratura n

Il governo spenderà 100 milioni per le nuove divise delle Forze dell'Ordine : "Nelle prossime settimane ci sarà il bando pluriennale per acquistare nuove divise e accessori per almeno 30 mila donne e uomini delle Forze dell'Ordine. Investiremo circa 100 milioni di euro nel prossimo triennio. Risorse importanti come quelle che abbiamo complessivamente stanziato tra decreto sicurezza e legge di bilancio per Forze di polizia e Vigili del fuoco: 2 miliardi e 700 milioni di euro". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo ...

