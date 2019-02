Diciotti | ' no' al processo a Salvini da 60% votanti M5S Di Maio | ' Avanti così | è

Diciotti : 'no' al processo a Salvini da 60% votanti M5S. Oggi la Giunta. Di Maio : 'Avanti così - è democrazia' : I Cinquestelle si spaccano ma 'salvano' il ministro dell'Internosul caso della nave della Guardia Costiera e l'autorizzazione a procedere chiesta dal Tribunale dei Ministri. L'alleato di governo ...

Caso Diciotti - M5s vota no al processo contro Matteo Salvini - Il vicepremier : 'Grazie per la fiducia' : La soddisfazione di Di Maio - "Sono orgoglioso di far parte dell'unica forza politica che interpella i propri iscritti, chiamandoli ad esprimersi. Presto ci saranno votazioni anche sulla nuova ...

Processo Diciotti - il M5s "grazia" Salvini : nessuna autorizzazione a procedere : Il M5s dice "no" all'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Si sono espressi in 52.417, di cui 30.948 (il 59,05%) hanno ritenuto che le decisioni del vicepremier leghista rientrino "nell'interesse dello Stato".

La base grillina assolve Salvini : “No al processo sul caso Diciotti” : La base grillina assolve Salvini con un voto online che, se qualcuno avesse voluto taroccarlo, non avrebbe potuto escogitare politicamente di meglio. Si schierano contro il processo 30 mila 948 iscritti, pari al 59,05 per cento: cioè quanto basta per legare le mani ai vertici pentastellati che se le sono lavate, rimpallando agli iscritti la respons...

M5S - il voto online sul caso Diciotti : vince il no al processo contro Salvini «Siamo salvi» - ma il Movimento si spacca : Il verdetto al termine di una giornata in cui la piattaforma informatica ha incontrato ripetute difficoltà. Le operazioni di voto prolungate fino alle 21.30

Diciotti - su Rousseau vince il no al processo per Salvini : Sono orgoglioso di far parte dell'unica forza politica che interpella i propri iscritti, chiamandoli ad esprimersi. Presto ci saranno votazioni anche sulla nuova organizzazione del MoVimento 5 Stelle'...

Diciotti - voto M5S online : vince il no al processo a Salvini. Di Maio : «Rousseau funziona» : No al processo di Matteo Salvini sulla vicenda Diciotti. Il Movimento 5 Stelle emette on-line il suo responso. Non senza travaglio: il voto sull'immunità al vicepremier leghista spacca gli...

Diciotti - iscritti M5S votano contro processo a Salvini : Roma, 18 feb., askanews, - Con oltre 50mila voti espressi, gli iscritti al M5S hanno indicato la strada ai senatori del Movimento che dovranno pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione a ...

Caso Diciotti - arriva il responso di Rousseau : i grillini dicono no al processo contro Salvini : Sono orgoglioso di far parte dell'unica forza politica che interpella i propri iscritti, chiamandoli ad esprimersi. Presto ci saranno votazioni anche sulla nuova organizzazione del MoVimento 5 Stelle'...

Caso Diciotti - risultati votazione online : <br>vince il No al processo a Salvini : I risultati della votazione online sul Caso Diciotti da parte dei sostenitori del MoVimento 5 Stelle che hanno espresso la propria opinione tramite la piattaforma Rousseau sono arrivati questa sera alle 22 in punto, pubblicati sul Blog delle Stelle. I risultati veri e propri sono stati preceduti da una considerazione sulla partecipazione record:"La partecipazione, sin dalle prime ore, è risultata particolarmente alta. Hanno votato 52.417 ...

Caso Diciotti - i militanti del M5S votano «no» al processo a Salvini : La maggioranza dei 52.417 votanti di oggi - spiega il "Blog delle Stelle" - ha deciso che il blocco dei migranti davanti a Catania « è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato, quindi deve essere negata l'autorizzazione a procedere» nei confronti del ministro dell'Interno. L'inizio delle votazioni è slittato dalle 10 alle 11 e il termine prorogato dalle 20 alle 21:30 per «l'alta affluenza» alla consultazione ...

Diciotti - voto online iscritti M5S : vince il "No" al processo a Salvini : ... in coerenza con le sue convinzioni garantiste: nella vicenda Diciotti il ministro Salvini ha agito per tutelare l'interesse dello Stato perché la gestione dei flussi migratori spetta alla politica e ...

Diciotti - voto M5S online : vince il 'no' al processo a Salvini. Di Maio : 'Rousseau funziona' : voto M5s on line, vince il no al processo a Salvini. Le votazioni sul caso Diciotti si sono chiuse alle 21.30 di oggi. La comunicazione arriva dal blogdellestelle. La partecipazione - spiega -, sin ...

Diciotti - niente processo a SalviniDi Maio : voto online nel nostro dna : 30.948 iscritti al MoVimento 5 Stelle, pari al 59,05% dei votanti, si sono espressi per negare l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini sul caso Diciotti. 21.469 (40,95%) hanno votato per il si' all'autorizzazione... Segui su affaritaliani.it