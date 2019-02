Autonomia | i vescovi contro la Lega e Matteo Salvini | come boicottano il Nord

I vescovi bocciano la riforma delle Autonomia regionale : "Rischia di spaccare l'Italia" : I vescovi bocciano la riforma dell'autonomia regionale all'esame del governo. A parlare è Filippo Santoro, presidente della commissione Cei per le politiche sociali che, in un'intervista al Messaggero, non usa mezzi termini: "La riforma così com'è è un boccone avvelenato", senza aggiustamenti "è solo un cammino per spaccare l'Italia". Secondo il prelato, si tratta dell'"inizio del frazionamento del Paese. Si ...