Agenzia Entrate | pace fiscale al via con il modello per presentare la domanda

Concorso Agenzia delle Entrate 2019 : bando 160 posti - requisiti-scadenza : Concorso Agenzia delle Entrate 2019: bando 160 posti, requisiti-scadenza Scadenza Concorso Agenzia delle Entrate L’Agenzia delle Entrate ha indetto un Concorso pubblico finalizzato all’assunzione di 160 dirigenti da destinare alla direzione degli uffici. Il Concorso è diviso in due bandi, a loro volta riservati rispettivamente a 150 ruoli per la gestione, riscossione e contenzioso dei tributi e a 10 ruoli per la gestione dei servizi ...

Contatti Agenzia delle Entrate : numero verde - ticket e assistenza : Contatti Agenzia delle Entrate: numero verde, ticket e assistenza Come contattare l’Agenzia delle Entrate Come molti già sanno l’Agenzia delle Entrate è una Agenzia pubblica le cui funzioni sono relative agli accertamenti ed ai controlli di natura fiscale. Si occupa di gestione dei tributi e ha a che fare con ciò che concerne le tasse. Sono infatti tanti gli articoli che pubblichiamo in cui vi parliamo dei controlli e delle ...

Conto corrente : controlli Agenzia delle Entrate senza preavviso - quali sono : Conto corrente: controlli Agenzia delle Entrate senza preavviso, quali sono Cosa controlla l’Agenzia delle Entrate Tempi duri per la privacy dei titolari di Conto corrente, visto che non esiste più. Sparito il segreto bancario, il Conto corrente è alla portata degli occhi del Fisco. E in particolare dell’Agenzia delle Entrate, ma anche della Guardia di Finanza. Si parla solo di Conto corrente, per semplificare, ma invero possono ...

Agenzia delle Entrate : in arrivo molti avvisi di compliance per i contribuenti : Oggi, 15 febbraio, l’Agenzia delle Entrate è uscita in via ufficiale con un nuovo provvedimento pubblicato sul suo sito ufficiale. Il provvedimento di cui trattiamo è il n° 37776 del 2019 e riguarda numerosi avvisi che adesso verranno recapitati ai contribuenti. Le Entrate li chiamano avvisi multireddito e rientrano nel progetto di semplificazione e di miglioramento delle comunicazioni tra Fisco e cittadini- Secondo le Entrate infatti, le ...

Corruzione - arrestato direttore Agenzia Entrate Salerno : Pratica un extra sconto non dovuto a un imprenditore caseario in cambio di oggetti preziosi: finisce ai domiciliari il direttore dell'Agenzia delle Entrate di Salerno . Emilio Vastarella è coinvolto ...

Salerno - arrestato per corruzione il direttore dell’Agenzia delle Entrate : faceva maxi sconti in cambio di gioielli : È stato arrestato il direttore dell’Agenzia delle Entrate di Salerno, Emilio Vastarella, dopo esser stato scoperto a praticare un extra sconto non dovuto a un imprenditore caseario in cambio di oggetti preziosi. A smascherarlo è stata un’indagine per corruzione condotta dalla guardia di finanza e dai carabinieri di Salerno e coordinata dalla Dda. Oltre a Vastarella – al quale sono stati concessi i domiciliari – sono ...

Caos rottamazione per i comuni se l'esattore non è l'Agenzia Entrate : Vale perciò quanto riassunto dal sottosegretario all'Economia, Alessio Villarosa , M5S, , rispondendo a un'interrogazione del deputato e collega di partito Raffaele Trano, che ha chiesto un ...

Agenzia delle Entrate di Avellino al centro di una interrogazione del sen. Claudio Barbaro - Magazine Pragma : 90 Barbaro Al Ministro dell'economia e delle finanze. Premesso che: all'interrogante risulta che sia prassi troppo frequente dell'Agenzia delle Entrate di Avellino la produzione di accertamenti ...

Reati economici : Accordo tra Procura - Gdf e Agenzia Entrate Messina : Palermo, 12 feb. (AdnKronos) - Azione congiunta contro i Reati economici. Firmato a Messina l’Accordo tra Procura della Repubblica, Agenzia delle entrate e Guardia di Finanza. Una spinta alla collaborazione istituzionale per contrastare i Reati economici. È questo l’obiettivo del protocollo di intes

