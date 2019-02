F1 | Rosberg sicuro | “Hamilton favorito | ma occhio a Vettel e Verstappen Tornare nel

sportfair

(Di lunedì 18 febbraio 2019) L’ex campione del mondo della Mercedes ha parlato del prossimo Mondiale, esprimendo il proprio parere sulla lotta per il titolo “Lewis Hamilton è ancora ilper il titolo Mondiale. La Mercedes sta facendo molto bene e lui guida in maniera impressionante. Chi gli può contendere il titolo? Direi, con Leclerc che può essere la sorpresa“.AFP/LaPresseLo ha detto l’ex campione del mondo, il tedesco Nico, a Montecarlo per i Laureus World Sport Awards. “I regolamenti hanno cambiato molte cose, è una grande opportunità per tutti i team. Devono ripartire da zero, è molto interessante“, ha proseguito l’ex pilota della Mercedes che sulla sfida in casa Maranello tra Sebastiane il nuovo arrivato Charles Leclerc, ha aggiunto: “sarà una battaglia molto eccitante in Ferrari. Sarà molto bello vedere ...