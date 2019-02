Superbrain 2019 : conduttori - concorrenti e cast. Quando inizia : Superbrain 2019: conduttori, concorrenti e cast. Quando inizia Cast e anticipazioni Superbrain 2019 Finalmente sappiamo Quando andrà in onda su Rai 1 Superbrain 2019. Il programma condotto da Paola Perego, nelle precedenti edizioni ha conquistato i telespettatori e ottenuto ottimi ascolti tanto da garantirsi una nuova stagione. Lo show dopo alcuni anni è tornato in televisione nel gennaio 2018 ed è stato tra i programmi più visti di Rai 1. ...

Ascolti TV | Venerdì 1 febbraio 2019. Al Milionario basta il 13.5% per vincere. Superbrain chiude con appena l’11.6% : Superbrain - Simona Ventura, Paola Perego, Max Giusti, Francesco Paolantoni e Nancy Brilli Su Rai1 Superbrain – Le Supermenti ha conquistato 2.558.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale 5 Chi vuol essere Milionario? ha raccolto davanti al video 2.960.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.731.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Italia 1 Sherlock Holmes – Gioco di Ombre ha ...

Superbrain – Le supermenti – Quarta e ultima puntata del 1 febbraio 2019 – Con Paola Perego. : Questa sera, in prima serata su Raiuno, quarto e ultimo appuntamento con la Quarta edizione Superbrain – Le supermenti, il talent dedicato alle abilità della mente umana condotto da Paola Perego. Al suo fianco in questa edizione c’è Francesco Paolantoni. Gli ascolti quest’anno però sono stati decisamente bassi, difficile che il programma venga riproposto se […] L'articolo Superbrain – Le supermenti – Quarta e ultima ...

Ascolti TV | Venerdì 25 gennaio 2019. Il Milionario vince con il 14.4% - Superbrain 12.2% - Quarto Grado 8.1%. Mai dire Talk chiude al 3.6% - Povera Patria 5.9% : Gerry Scotti Su Rai1 Superbrain – Le Supermenti ha conquistato 2.571.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale 5 Chi vuol essere Milionario? ha raccolto davanti al video 3.034.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.519.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Italia 1 Mai dire Talk ha catturato l’attenzione di 709.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 Viva l’Italia ha raccolto davanti al ...

Superbrain – Le supermenti – Terza puntata del 25 gennaio 2019 – Con Paola Perego. : Questa sera, in prima serata su Raiuno, terzo appuntamento con la quarta edizione Superbrain – Le supermenti, il talent dedicato alle abilità della mente umana condotto da Paola Perego. Al suo fianco in questa edizione c’è Francesco Paolantoni. Gli ascolti della prima puntata sono stati solo del 13,8% di share, calati al 12,8% la scorsa […] L'articolo Superbrain – Le supermenti – Terza puntata del 25 gennaio 2019 – Con Paola ...

Ascolti TV | Venerdì 18 gennaio 2019. Basta il 13.9% al Milionario per vincere. Superbrain fermo al 12.7% - The Good Doctor 6.5% - IGT 6.1% : Superbrain Nella serata di ieri, Venerdì 18 gennaio 2019, su Rai1 la seconda puntata di Superbrain ha conquistato 2.791.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale 5 – dalle 21.42 alle 23.59 - Chi Vuol Essere Milionario? ha raccolto davanti al video 2.941.000 spettatori pari al 13.9% di share (ultimo segmento Rewind di 6 minuti: 1.109.000 – 9.8%). Su Rai2 la serie tv in replica The Good Doctor ha interessato 1.480.000 spettatori ...

Superbrain – Le supermenti – Seconda puntata del 18 gennaio 2019 – Con Paola Perego. : Questa sera, in prima serata su Raiuno, secondo appuntamento con la quarta edizione Superbrain – Le supermenti, il talent dedicato alle abilità della mente umana condotto da Paola Perego. Al suo fianco in questa edizione c’è Francesco Paolantoni. Gli ascolti della prima puntata di venerdì scorso sono stati solo del 13,8% di share. Superbrain | […] L'articolo Superbrain – Le supermenti – Seconda puntata del 18 gennaio 2019 ...

Programmi TV di stasera - venerdì 18 gennaio 2019. Superbrain - Chi vuol essere milionario? o Italia’s Got Talent? : Mara Maionchi e Frank Matano a Italia's Got Talent Rai1, ore 21.25: Superbrain – Le Supermenti Secondo appuntamento con Superbrain – Le Supermenti, il talent dedicato alle abilità della mente umana condotto da Paola Perego con la partecipazione di Francesco Paolantoni. Protagoniste del programma sono persone normali con doti straordinarie, capaci di usare la mente per superare prove incredibili, che vengono giudicate dal pubblico in studio ...

