Sciroppi per la tosse pericolosi per il cuore | stop dell’UE per quelli con ' fenspiride'

(Di domenica 17 febbraio 2019) I farmaci per curare laa base dipossono provocare problemi al. L’allarme per questa sostanza è stato lanciato dall’Ema (Agenzia Europea dei Medicinali) e interessae pasticche che vengono, normalmente, somministrati per alleviare la. Stiamo parlando di un principio attivo presente in tantissime preparazioni medicinali disponibili sul mercato farmaceutico, sotto forma dio pastiglie, per adulti e bambini.Farmaci a base di: le raccomandazioni dell’Ema Secondo quanto stabilito dall'Agenzia Europea dei Medicinali, tutti i farmaci che contengono, non potranno più essere venduti e acquistati nei Paesi che fanno parte dell'Unione europea. Il loro uso, infatti, potrebbe provocare gravi problematiche al livello cardiaco e in particolare potrebbero essere la causa scatenante di alterazioni al normale ritmo del battito del ...