Raccolta differenziata a Comiso | ecco le novità

Un incontro per parlare di Raccolta differenziata a Orzivecchi : Ieri sera, 12 febbraio, nella sala delle manifestazioni culturali di Orzivecchi, si è tenuta un'assemblea intitolata "Utenze non domestiche: enti ed imprese. incontro informativo riguardante il ...

Cresce la Raccolta differenziata in Friuli Venezia Giulia : NET sfiora il 67% nel 2018 : Nuovi modelli di raccolta e una gestione efficiente del servizio di igiene ambientale fanno decollare la differenziata. Net Spa nel 2018 ha raggiunto quasi il 67% (dato medio) nella raccolta differenziata dei rifiuti; quasi due punti percentuali in più rispetto al dato dell’anno precedente. Servendo una popolazione di oltre 308mila abitanti in 58 Comuni delle province di Udine e Trieste, la monoutility di igiene ambientale più grande del Friuli ...

Marsala - Raccolta DIFFERENZIATA : Come richiedere il ritiro domicilio dei pannolini e dei pannoloni Da venerdì scorso, 1° febbraio, è stata avviato il nuovo sistema dei raccolti differenziato dei rifiuti . Invitiamo la popolazione a ...

Modica - Raccolta differenziata disattesa : comminate 51 sanzioni : La polizia locale di Modica continua a visionare le immagini della videosorveglianza riguardo al mancato conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori della differenziata. La sezione "...

Cresce la Raccolta differenziata a Ragusa : Cresce la raccolta differenziata a Ragusa e lo fa con aumenti che la pongono ai primissimi posti in Italia. Le rilevazioni di gennaio, infatti, si assestano a quota 74,62%, con una crescita del 5,3% ...

Cresce la Raccolta differenziata a Ragusa : Ulteriore incremento con una crescita del 5,3% della raccolta differenziata a Ragusa. Lo annuncia in una nota il sindaco Peppe Cassì.

Raccolta differenziata Soddisfazione a Brolo per 'la classifica' regionale : Allora, per la cronaca, ritirò l'attestazione l'assessore Marisa Bonina, da sempre certa che quella delle DIFFERENZIATA era una scommessa che andava fatta e sopratutto andava vinta.

Raccolta differenziata - a Loano raggiunto il 71% : ... derby a tavola Italia-Francia Giornata della Memoria Museo d'Arte di Palazzo Gavotti S-Composizioni in Rivista idee di ieri e di oggi Filosofia e Scienze umane Gaetano Mosca: La classe politica , ...

MARSALA - Raccolta DIFFERENZIATA. IN DISTRIBUZIONE I NUOVI CALENDARI : Sono pubblicati sul sito www.marsalbellapulita.it Saranno recapitati a domicilio, a partire da oggi, i NUOVI CALENDARI per la RACCOLTA "porta a porta" dei rifiuti a MARSALA. La DISTRIBUZIONE è curata ...

Marsala - Raccolta DIFFERENZIATA. CONTINUANO GLI INCONTRI INFORMATIVI : L´Amministrazione comunale di Marsala, in collaborazione con Energetikambiente continua nel programma di informazione alla cittadinanza sulle nuove modalità di RACCOLTA differenziata dei rifiuti. ...

Raccolta differenziata - 10 Comuni sul podio. Facciolla caustico : forse servono amministratori più consapevoli : L'economia circolare deve essere la chiave di volta per questa regione e per questo paese in termini economici, sociali e ambientali. La percentuale regionale di RD è pari al 30,7%, se pur ancora ...

Crotone : Akrea ha già i mezzi per la Raccolta differenziata - ma non li usa : «Ebbene sì, la Città di Crotone riesce sempre a "differenziarsi" rispetto alle altre. La notizia apparsa in questi giorni sui giornali lascia sgomenti, nonostante i proclami che si sono succeduti nel ...

Ambiente e consumi : #alassiosiricicla - una borsa della spesa per incrementare la Raccolta differenziata : ... sciopero in vista per il rinnovo del contratto nazionale 2019-01 Redazione Corsara Loanese-Finalese "La magia della scienza", un laboratorio creativo alla Pagoda di Loano 2019-01 Redazione Corsara ...

Viaggio nelle città sostenibili. A Ferrara il record della Raccolta differenziata : Altri 19 chilometri di piste ciclabili, ancora più energia da fonti rinnovabili, una raccolta differenziata da record e progetti europei che puntano alla messa in sicurezza del patrimonio storico, alla valorizzazione delle risorse naturali e alla lotta allo spreco di cibo. "Da un anno esatto l'introduzione della tariffa puntuale, ci ha consentito di arrivare nell'aprile 2018 a una percentuale di raccolta differenziata pari ...