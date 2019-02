Progetto Alpe | l' Italia sopra i 1000 metri

Montagna : in Regione 75mila firme contro il Progetto Alpe Devero : Il Comitato Tutela Devero costituito in opposizione al progetto ‘Avvicinare le Montagne’ per realizzare nuove infrastrutture turistiche, tra nuovi impianti e strutture edilizie nelle aree tra San Domenico e Devero, in Val d’Ossola, ha presentato oggi nella CommissioneAmbiente del Consiglio regionale, una petizione firmata da 75.000 persone. Aderiscono al Comitato Mountain Wilderness Italia, la Lipu nazionale, Salviamo il ...