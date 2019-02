Ora o mai più | atroce gaffe di Cutugno con Gigi D' Alessio | Amadeus costretto a intervenire

Ora o Mai Più - Donatella Milani ’scarica’ Rettore. La coach : «Arrangiati». Marcella Bella : «Una che canta come te deve stare zitta» – Classifica della quarta puntata : Donatella Milani La coppia che scoppia. Dopo la pausa sanremese Ora o Mai Più torna a presidiare il sabato sera di Rai 1 e con esso le polemiche che lo caratterizzano. A tenere banco in questa quarta puntata del talent un duro scontro tra Donatella Milani e la sua coach, Donatella Rettore. Il “fattaccio” avviene quando, prima di esibirsi insieme nel brano Io ho te, Amadeus manda un filmato che mostra un duro sfogo dell’allieva, durante le prove, ...

Ora o Mai Più - Donatella Milani ’scarica’ la Rettore. La coach : «Arrangiati». Marcella Bella : «Una che canta come te deve stare zitta» – Classifica della quarta puntata : Donatella Milani La coppia che scoppia. Dopo la pausa sanremese Ora o Mai Più torna a presidiare il sabato sera di Rai 1 e con esso le polemiche che lo caratterizzano. A tenere banco in questa quarta puntata del talent un duro scontro tra Donatella Milani e la sua coach, Donatella Rettore. Il “fattaccio” avviene quando, prima di esibirsi insieme nel brano Io ho te, Amadeus manda un filmato che mostra un duro sfogo dell’allieva, durante le prove, ...

Ora o mai più - caos in diretta. Donatella Rettore lascia il palco - il video-insulto che la fa sbroccare : È talmente furiosa, Donatella Rettore, da lasciare il palco di Ora o mai più in diretta. Nel corso della puntata del 16 febbraio su Raiuno Amadeus manda in onda un video-sfogo della concorrente Donatella Milani girato nel backstage del talent vip: "Sono una musicista io, sto cantando canzoni dei car

“Fuori!”. Donatella Rettore furiosa abbandona lo studio di ‘Ora o mai più’ : Caos a ‘Ora o mai più’. Donatella Rettore sbotta contro Donatella Milani e abbandona lo studio. La cantante, in studio con il piede rotto, in un video è stata pesantemente accusa dalla Milani di farle cantare canzoni poco adatte alla sua personalità. “Sono una musicista io, sto cantando canzoni dei cartoni animati qua con Lamette. Voglio fare due puntate senza di lei”. Immediata la risposta: “Arrangiati”, e accompagnata da Amadeus lascia la ...

«Mai diffamato Mia Martini : Ora querelo» : Antonio Lodetti Mia Martini non è destinata a riposare in pace. Non è bastato il tributo al recente Sanremo, né la fiction-evento che l'ha celebrata su Raiuno. Sui social in questi giorni infuria la ...

'Ora o mai più' - scoppia la lite tra coach e allieva : "Arrangiati" : Frattura (pare) insanabile tra Donatella Milani e Donatella Rettore: lo scontro verbale e la reazione dei giudici durante...

Ascolti TV | Sabato 16 febbraio 2019. C’è Posta per Te 28.6% - Ora o Mai Più 16.1% : Pio e Amedeo a C'è Posta per Te Nella serata di ieri, Sabato 16 febbraio 2019, su Rai1 – dalle 21.24 all’1.52 – la quarta puntata di Ora o Mai Più ha conquistato 2.917.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Canale 5 – dalle 21.20 alle 0.42 – la quinta puntata di C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 5.308.000 spettatori pari al 28.6% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.228.000 ...

Ora o Mai Più - lite furiosa in diretta fra la Rettore e la Milani : Attacchi, frecciatine al veleno e qualche gaffe: è questo il resoconto dell’ultima puntata di Ora o Mai Più 2, segnata dallo scontro fra Donatella Milani e la Rettore. Una lite che nemmeno Amadeus, conduttore pacato e in evidente difficoltà, è riuscito a placare, soprattutto dopo che nel corso della diretta è stato trasmesso un rvm molto particolare. “Prima di assistere a questo duetto – ha detto il presentatore annunciando ...

Ora o mai più - Gigi D'Alessio superdotato? Lo sconcerto tra il pubblico : enorme talento nascosto - in diretta : Effetto ottico o realtà? Sta di fatto che nello studio di Ora o mai più in tanti (e tante) si sono chiesti se sotto i pantaloni aderenti Gigi D'Alessio nascondesse un grande, grandissimo talento nascosto. Leggi anche: "La riconoscete?". Striscia, il colpo basso per Anna Tatangelo: "Tutta rifatta, ec

«Ora o mai più 2» : volano stracci fra Rettore e Donatella Milani. La coach all’allieva : «Arrangiati» : Annalisa MinettiSilvia SalemiJessica MorlacchiDonatella MilaniDavide De MarinisBarbara ColaPaolo VallesiMichele Pecora«Non ho niente contro Donatella Rettore». Donatella Milani continua a ripeterlo, ma l’rvm che Amadeus lancia nell’ultima puntata di Ora o mai più sembra dire il contrario. Poco prima dell’esibizione delle due, la Milani allieva e la Rettore coach, il padrone di casa fa un annuncio importante: «Prima di assistere ...

Ora o mai più 2 - quarta puntata/ Classifica e diretta - dalla pausa ai duetti con... : Ora o mai più, quarta puntata 16 febbraio, Classifica e ospiti: Patty Pravo, Briga e Gigi D'Alessio duettano con i concorrenti. Chi sarà il vincitore?

Ornella Vanoni : età - canzoni e figli | Ora o mai più : Ornella Vanoni: età, canzoni e figli | Ora o mai più Chi è Ornella Vanoni Ornella Vanoni nasce a Milano il 22 settembre 1934. Si iscrisse alla scuola del Piccolo Teatro di Milano, diretta da Giorgio Strehler, il quale decise anche di farla cantare. Dopo qualche anno, nel 1959 Ornella partecipa al Festival dei due Mondi, a Spoleto. L’anno seguente conosce Gino Paoli, con cui nacque un grande amore; i due produssero inoltre un singolo “Senza ...

Paolo Vallesi oggi : età - canzoni e carriera | Ora o mai più : Paolo Vallesi oggi: età, canzoni e carriera | Ora o mai più Chi è Paolo Vallesi e carriera Paolo Vallesi è nato a Firenze il 18 maggio del 1964. Nel 1992, raggiunge la notorietà grazie alla canzone La forza della vita. Durante la sua carriera ha cantato anche in spagnolo ed è uno dei cantautori italiani conosciuti e amati in America Latina e Spagna. Le sue canzoni sono state tradotte in altre lingue, come l’olandese e il portoghese e sono ...

Michele PecOra oggi : carriera e biografia. Chi è | Ora o mai più : Michele Pecora oggi: carriera e biografia. Chi è | Ora o mai più Chi è Michele Pecora di Ora o mai più Michele Pecora è nato ad Ancona il 6 ottobre 1957 nel 1970 si trasferisce a Falconara Marittima e proprio lì inizierà a partecipare a un corso di chitarra classica. Dopo sette anni decide di iscriversi al Festival di Castrocaro e grazie al brano La mia casa, vincerà il concorso. Dopo questa vittoria inizia così la sua carriera: firmerà un ...