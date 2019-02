Lo Stato chieda garanzie sulla validità del voto online su Salvini

huffingtonpost

: @b_ludvig Se un prete ha queste esigenze si faccia seriamente curare e chieda lo stato laicale. Punto e basta! - aquilonearancio : @b_ludvig Se un prete ha queste esigenze si faccia seriamente curare e chieda lo stato laicale. Punto e basta! - M_Ander : @Mainomenos1 @borghi_claudio @APatrignan No! Io nn ho fatto il paragone stato azienda @borghi_claudio lo ha fatto,… - marino29b : RT @DalilaNesci: Insulti e mani in faccia al nostro ?@ZolezziAlberto? si commentano da soli. MARATTIN eviti di arrampicarsi sugli specchi,… -

(Di domenica 17 febbraio 2019) Il sistema di votazioni in internet usato dal Movimento 5 stelle è la vera "democrazia diretta"? Oppure le votazioni in internet possono imbrogliare e per questo vanno vietate? La risposta "sì" alla seconda domanda viene dalla Svizzera, la patria della democrazia diretta. Venerdì, infatti, un comitato referendario autorevole ha lanciato l'iniziativa popolare "Per una democrazia sicura e credibile (E-Voting-Moratorium)". Essa chiede al popolo di introdurre nella Costituzione il seguente articolo: "L'uso di sistemi elettronici di votazione è proibito" (e-come opzione aggiuntiva, non sostitutiva delsu carta, ndr). Secondo gli inizianti le votazioni in internet non sono "democrazia diretta" perché esse sono intrinsecamente insicure, non credibili, e manipolabili. Per questo – essi affermano - l'e-(votazione in internet) mette in ...