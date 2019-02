La Juve Stabia in dieci esce indenne da Monopoli - Magazine Pragma

Monopoli-Juve Stabia : le dichiarazioni dei protagonisti in casa Monopoli : Scienza, tecnico del Monopoli: " Sono felice per il risultato. Giocare contro questa grande Juve Stabia è un onore. Forse non abbiamo interpretato bene la superiorità numerica. Nel primo tempo non ...

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata : Juve Stabia fermata! Diretta gol live score : Risultati Serie C: Classifica aggiornata e Diretta gol live score delle partite di oggi, domenica 17 febbraio, per la 27giornata nei gironi A e C.

DIRETTA/ Monopoli Juve Stabia - risultato live 0-0 - streaming video tv : Rosso a Troest : DIRETTA Monopoli Juve Stabia streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, 27giornata girone C.

Monopoli-Juve Stabia 0-0 - Video Highlights Serie C - : le Vespe resistono al Veneziani - +7 sul Trapani : 78 Scienza prova a vincere la partita con l'ultimo cambio effettuato. 75 cambio nel Monopoli: dentro Berardi al posto di Bastrini. 74 Juve Stabia che arretra il raggio d'azione in inferiorità ...

Monopoli-Juve Stabia 0-0 : vespe che mantengono l'imbattibilità nonostante l'espulsione di Troest nella ripresa : Giuseppe Scienza JUVE Stabia , 4-3-3, : Branduani 6; Vitiello 6,5, Marzorati 6, Troest 6,5, Allievi 6; Mastalli 6, Viola 5 , Carlini dall'8° s.t. 6, , Vicente 6,5 , Calò dall'8° s.t.,, ; Melara 6 , ...

LIVE Monopoli-Juve Stabia diretta e risultato in tempo reale Serie C : espulso Troest - 0-0 al Veneziani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta DI Monopoli-Juve Stabia Monopoli-Juve Stabia 0-0 80 Juve Stabia vicino a gol, destro di Torromino f uori di poco. 78 Scienza prova a vincere la partita con l'ultimo cambio effettuato. 75 cambio nel Monopoli: dentro Berardi al posto di Bastrini. 74 Juve Stabia che arretra il raggio d'azione in inferiorità numerica. ...

Diretta/ Monopoli Juve Stabia - risultato live 0-0 - streaming video e tv : Intervallo : Diretta Monopoli Juve Stabia streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, 27giornata girone C.

LIVE Monopoli-Juve Stabia diretta e risultato in tempo reale Serie C : le probabili formazioni : Alle ore 16.30, allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, scenderanno in campo i padroni di casa di Giuseppe Scienza e la Juve Stabia di Fabio C aserta . Gli ospiti comandano la classifica con ...

Scienza : ' La Juve Stabia verra' qui per imporre il suo gioco' - Magazine Pragma : Scienza: ' La Juve Stabia verra' qui per imporre il suo gioco' Vigilia di Monopoli -Juve Stabia, parla l'allenatore Giuseppe Scienza: ' Abbiamo recuperato molti calciatori, l'emergenza dei giorni scorsi sta rientrando, la vittoria di Pagani ci ha dato fiducia. La Juve Stabia sta facendo cose importanti, per noi vincere o ...

Juve Stabia - quel viaggio verso Monopoli - Magazine Pragma : Il Monopoli in casa gioca veramente bene, la squadra di Scienza tra le mura amiche ha spesso offerto spettacolo ma la Juve Stabia dovrà avere il cuore di ferro e provare a Tornare a Castellammare di ...

Cambia ancora l'orario di Monopoli vs Juve Stabia - Magazine Pragma : ...di Monopoli vs Juve Stabia In questo pazzo campionato succede anche questo ed ancora una volta Cambia l'orario della partita tra le vespe di Fabio Caserta ed il Monopoli di Mister Giuseppe Scienza, ...

