Incendi | a fuoco parafarmacia ad Ancona

Incendio in casa - vigili del fuoco salvano un cagnolino con la maschera a ossigeno : I caschi rossi sono intervenuti per le spegnere le fiamme divampate in un appartamento a Bologna e hanno salvato il cucciolo...

Catania - vigili del fuoco derubati mentre spengono l'Incendio : Offesi e depredati durante l'emergenza: una squadra di vigili del fuoco vittima di balordi a Catania: "Impegnati a spegnere un incendio " sono stati "prima minacciati e insultati, poi derubati di ...

Vigili del fuoco derubati e minacciati mentre spengono Incendio : "Intollerabile" : A Catania. E i sindacati denunciano: "Non è la prima volta". Salvini: "Roba da matti. Proporremo un'aggravante per chi...

Catania - vigili del fuoco derubati mentre salvano persone intrappolate da un Incendio : La denuncia dei sindacati dei pompieri che raccontano anche di minacce e insulti da parte di alcuni presenti. "Tali atteggiamenti ostili non sono più tollerabili ed ammissibili. I vigili del fuoco di Catania hanno già pagato un pesante tributo in termini di vite umane e continui infortuni in servizio e meritano rispetto” hanno spiegato in una nota.Continua a leggere

Catania - scoppia Incendio in palazzo/ Persone soccorse su balconi da Vigili del Fuoco : Catania, scoppia incendio in palazzo: in fiamme il settimo piano di una palazzina di Viale Moncada. Persone soccorse su balconi da Vigili del Fuoco

Mamma e bimbo in fuga dopo un Incendio in casa : spento dai Vigili del Fuoco : Le fiamme divampate a causa di un corto circuito della lavatrice, costringono la Mamma ad uscire di casa in fretta insieme al suo bimbo di un anno. E’ accaduto verso le 13:30 a Casette verdini di Macerata in un appartamento di via Montemilone. La donna aveva appena messo a letto il piccolo quando, nel retrocucina, dalla lavatrice in funzione è partito uno scoppio seguito da fiamme alte e fumo. Subito la giovane madre ha afferrato il bimbo ...

Incendio al deposito dei pullman - a fuoco otto bus : Lamporecchio , Pistoia, , 3 febbraio 2019 - Un Incendio è divampato nel deposito di autobus di via Di Vittorio a Lamporecchio. Sono andati a fuoco otto autobus e sul posto sono intervenuti i vigili ...

Lamporecchio - otto autobus a fuoco in un Incendio : Lamporecchio , Pistoia, , 3 febbraio 2019 - otto autobus sono andati distrutti in seguito a un incendio che si è sviluppato nella notte in un deposito della Copit a Lamporecchio. E' accaduto poco dopo ...

Castellammare - Incendio nel garage del cinema - sul posto due unità dei vigili del fuoco : Momenti di paura questo pomeriggio in via Regina Margherita, pieno centro di Castellammare. Nel garage del cinema Stabia Hall, per cause ancora da accertare, si è sviluppato un Incendio che ha reso ...

Val Susa - Incendio sul monte Musinè : notte di lavoro per i vigili del fuoco - l’odore di bruciato raggiunge Torino [GALLERY] : 1/22 Giordan Ambrico/LaPresse ...

Incendi - a fuoco cantina-dormitorio : evacuata casa a Milano : Un Incendio è scoppiato in mattinata in una cantina, che veniva usata come dormitorio, di un palazzo di via Celentano, all’angolo con via Padova a Milano. I vigili del fuoco sono subito arrivati sul posto con otto mezzi e hanno fatto evacuare gli abitanti di due scale dello stabile, in totale 20 persone fra cui un disabile che ora si trovano su un autobus Atm, perché stiano al caldo finché non saranno finite le operazioni di spegnimento e ...

Incendio alla Hoppe di Sluderno - vigili del fuoco impegnati tutta la notte : MERANO . Un Incendio di grosse dimensioni si è sviluppato questa notte all'interno di un capannone della ditta Hoppe, in via Glorenza a Sluderno. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Sul ...

Incendio sopra Vanzone : impegnati vigili del fuoco e cinque squadre Aib : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Incendio sopra Vanzone: ...

Vado - Incendio all'interno dello stabilimento Infineum : intervento dei vigili del fuoco : E' stato lanciato l'allarme intorno alle ore 23.00 per un incendio nello stabilimento Infineum di Vado Ligure. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che si sono occupati di spegnere il principio ...