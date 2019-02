Padova | carabiniere di giorno e spogliarellista di notte | l’Arma gli vieta la libera

ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 febbraio 2019) Unnon può esibirsi come. Ne va di mezzo il prestigio dell’Arma. E quindi è legittima la sanzione disciplinare della consegna semplice, ovvero il divieto diuscita per una settimana, che era stato deciso dai superiori del prestante milite che la sera si esibiva in streep tease, pare anche molto apprezzati. La legittimità della punizione è stata confermata dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto che ha preso in esame il ricorso del, però respingendolo.L’interessato è unscelto, in servizio presso il comando Interregionale dei Carabinieri a. Nel 2016 un esposto aveva segnalato le singolari performances dell’uomo, che si è esibito in alcuni locali del Veneto e avrebbe perfino pubblicizzato la propria attività attraverso i social. A corredo della denuncia c’erano anche fotografie ...