Sondaggi elettOrali - Salvini e Di Maio sempre più lontani : vola la Lega - soffre il M5S : Secondo la rilevazione condotta dall'istituto Index Research, diretto da Natascia Turato, la Lega anche questa settimana, registra un +0,3 per cento e si attesta al 34,5 per cento, ormai raddoppiando il 17,4% dello scorso 4 marzo. Il M5S ancora in calo, perde un altro punto rispetto all'ultimo Sondaggio effettuato.Continua a leggere

Ora o mai più 2 - anticipazioni quarta puntata del 16 febbraio su Rai 1 : Le anticipazioni della quarta puntata della seconda stagione di Ora o mai più, lo show musicale condotto da Amadeus che va in onda su Rai 1

Ora o mai più 2019 : ospiti - duetti e cast del 16 febbraio su Rai 1 : Ora o mai più 2019: ospiti, duetti e cast del 16 febbraio su Rai 1 Per il secondo anno consecutivo Amadeus conduce Ora o mai più, sfida canora tra cantanti che hanno scalato la vetta del successo, tempo fa, per poi finire nel dimenticatoio. Ora, i protagonisti, hanno una chance per tornare alla ribalta. Tra i concorrenti di questa edizione vi sono Annalisa Minetti, Jessica Morlacchi, Barbara Cola, Paolo Vallesi, Silvia Salemi, Michele ...

Gruppo europeo cercasi (ancOra) : Di Maio presenta 4 interlocutori - ma non bastano : Non era una conferenza stampa, perché non è stato consentito ai giornalisti di fare domande. Ma l'iniziativa di oggi a Roma, con Luigi Di Maio e i leader di altre 4 forze politiche europee, non era nemmeno la presentazione di un nuovo Gruppo al Parlamento europeo: perché mancava il numero minimo per costituirlo (7) o per ambire a costituirlo, elezione all'Europarlamento permettendo. Insomma, traditi gli annunci, visto che ...

iPhone - 10 accessori mai visti prima d’Ora : Proiettore per smartphoneArco realtà aumentataQuiver Kardia: elettrocardiografo tascabileTastiera laserCaricabatterie Emoji PoopOlixar X-Ranger Smartphone Utility BackpackInkCaseEtilometroIngranditore schermo per smartphonehi-Ring BluetoothTra gli oggetti che maneggiamo maggiormente durante il giorno, il nostro iPhone è sicuramente quello che tiriamo fuori dalle tasche più frequentemente: messaggi, telefonate, social network e app, ci ...

iPhone - 10 accessori originali e mai visti prima d’Ora : Proiettore per smartphoneArco realtà aumentataQuiver Kardia: elettrocardiografo tascabileTastiera laserCaricabatterie Emoji PoopOlixar X-Ranger Smartphone Utility BackpackInkCaseEtilometroIngranditore schermo per smartphonehi-Ring BluetoothTra gli oggetti che maneggiamo maggiormente durante il giorno, il nostro iPhone è sicuramente quello che tiriamo fuori dalle tasche più frequentemente: messaggi, telefonate, social network e app, ci ...

Crollo Ponte MOrandi - 6 mesi dalla tragedia : “La ferita è ancOra aperta e non si chiuderà mai del tutto” : “A sei mesi esatti dal Crollo del Ponte di Genova la ferita è ancora aperta e non si chiuderà mai del tutto. Ho conosciuto meglio una città piena di dignità e forza. Il Governo la sta aiutando a ripartire. Chi deve pagare sta pagando e il tempo del riscatto si avvicina“: lo ha scritto su Twitter il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, a 6 mesi dal Crollo del viadotto Morandi, che ha provocato la morte di 43 ...

Sei mesi dal crollo del ponte MOrandi a Genova - Bucci : Non abbiamo mai abbassato la testa | Sky TG24 | : Il 14 agosto il viadotto sul Polcevera è crollato a Genova, uccidendo in tutto 43 persone. Oggi il governatore Toti lo ricorda dicendo che "la speranza e la voglia di ripartire sono intatte e forti". ...

Sei mesi dal crollo del ponte MOrandi a Genova - Toti : Liguria mai arresa - Sky TG24 - : Il 14 agosto il viadotto sul Polcevera è crollato, uccidendo in tutto 43 persone. Oggi il presidente della Regione lo ricorda dicendo che "la speranza e la voglia di ripartire sono intatte e forti". ...

Francia - Le Drian : "Di Maio ha superato ogni limite - ma Ora dialogo" : Il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian parla di nuovo dello scontro fra Italia e Francia. Lo fa dalle colonne del Corriere della Sera , con un'intervista in cui ribadisce la sua critica ...

Il ministro francese : «Di Maio ha superato una linea rossa ma pronti a lavOrare insieme» : Il ministro degli Affari Esteri francese Jean-Yves Le Drian: «Per noi l’amicizia franco-italiana è un bene da proteggere»

Marcella Bella su Ora o mai più : “Con la Rettore ci siamo abbracciate” : Donatella Rettore e Marcella Bella hanno fatto pace grazie a Ora o mai più! Si è parlato a lungo della rivalità (o presunta tale) tra Marcella Bella e Donatella Rettore, tra le quali per anni pare non vi sia stata grande simpatia reciproca, tant’è che i fans dell’una e dell’altra hanno atteso con non poca curiosità il loro ‘incontro’ in quel di Ora o mai più, dove da qualche settimana si trovano a lavorare insieme. ...

Salvini - M5S verso il no al processo Ora il governo è più unito che mai : Il post sul blog delle Stelle di Luigi Di Maio segna una svolta per il Movimento fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. L'analisi sull'esito, deludente, delle elezioni regionali in Abruzzo è seria e approfondita Segui su affaritaliani.it

Marcella Bella a Blogo : da 'Ora O Mai Più' a Sanremo con nessuna bella canzone in gara : Nel cast di Ora O Mai Più , programma condotto da Amadeus, in onda ogni sabato su Rai 1, vediamo anche Marcella bella, arrivata quest'anno ai suoi primi cinquant'anni di carriera. TVBlog l'ha intervistata e questo è quello che ci ha raccontato. prosegui la letturaMarcella bella a Blogo: da 'Ora O Mai Più' a Sanremo con nessuna bella canzone in gara pubblicato su TVBlog.it 13 febbraio 2019 18:28.