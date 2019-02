Lavori senza permessi E per creare la strada usano persino lastre di Eternit

Maltempo - Comune Portofino : Lavori proseguono senza sosta : Il Comune di Portofino ha comunicato, in una nota, che i cantieri alla Strada Provinciale 227, interrotta dalle forti mareggiate e dal Maltempo dei mesi scorsi, “non si fermano mai, neppure sotto le feste di Natale. L’opera di riassesto e di rimessa in opera della sede della carreggiata non ha visto un solo momento di pausa – spiegano dal Comune – e gli uomini al lavoro sulla scogliera, a bordo dei mezzi meccanici intenti ...

Manovra - soglia degli appalti si alza a 200mila euro : senza gara Lavori per 7 miliardi : La legge di Bilancio modifica la soglia di affidamento diretto degli appalti per i Comuni. Il tetto per affidare i lavori senza bando, gara e senza alcuna trasparenza viene alzato da 40mila a 200mila euro. Un'operazione per cui 7 miliardi di euro di spese potrebbero essere stanziati solo a discrezione dei sindaci.Continua a leggere