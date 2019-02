Berlusconi | Putin è il più democratico | la Russia si unisca a noi

agi

(Di sabato 16 febbraio 2019) "Vladimir Putin è il più rispettoso, il più colto e anche il piu'. Tutto il contrario di quello che si legge e di come viene dipinto sui mezzi di comunicazione occidentali. Oggi vedete tutti cosa sta succedendo tra l'Europa e la, con la Federazione Russa condannata a pagare sanzioni. Dobbiamo andare in Europa per far sì che che lasia noi perché è un paese occidentale ormai, dopo gli anni del comunismo. È quindi importante che stia con noi". Lo ha affermato Silvioparlando ad Olbia."Torno in campo per contrastare la Cina" "In giro non ci sono visionarie persone alla Erasmo da Rotterdam, così come lo siamo stati noi 25 anni fa quando abbiamo fondato Forza Italia", ha proseguito, "alla mia età mi sono sentito in dovere di tornare in campo per l'Europa, per farla ritornare importante e ...