ilnapolista

: Anche Mertens, dopo Hamsik, potrebbe andare in Cina Due anni fa, dopo il boom, lo voleva il Manchester United. Il N… - napolista : Anche Mertens, dopo Hamsik, potrebbe andare in Cina Due anni fa, dopo il boom, lo voleva il Manchester United. Il N… - MinoGiangrande : RT @nino_gucciardi: Quest'estate ci saranno a scadenza (06.2020) giocatori del calibro di Eriksen, Fekir, Jordi Alba, Rashford, T. Werner,… - 19_Napulitan_26 : @NapoliOutsider Spero non per KK Io penso che andrà via Mertens, Luperto forse resta anche perché del vivaio, Chiri… -

(Di sabato 16 febbraio 2019) L’occasione perduta al mercato di due anni fa La pensione dorata è un obiettivo importante nella vita delle persone. Marekse l’è assicurata – è statosincero ad ammetterlo – con il faraonico contratto stipulato col Dalian. La prossima estateessere il turno di Dries32 anni a maggio che con Ancelotti non è al centro degli schemi d’attacco come negli ultimi due anni con Sarri. Il belga, nella stagione post Higuain, fu protagonista di un’annata straordinaria. Sfiorò il titolo di capocannoniere della Serie A con 28 gol (34 totali).Quell’estate il Napoli avrebbe dovuto capitalizzare. Lo chiese persino il Mster United di Mourinho. Il club invece gli adeguò il contratto e lo tenne. Errori gravi per una società di calcio come il Napoli.Due anninon ha più quelle richieste. Ha un contratto ...