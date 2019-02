Tour of Oman 2019 : Alexander Kristoff vince la prima tappa - quarto Giacomo Nizzolo : Alexander Kristoff vince la prima tappa del Tour of Oman 2019. Il norvegese prosegue così la sua striscia di successi in questa corsa e raggiunge quota nove. I 138 km da Al Sawadi Beach a Suhar Corniche sono terminati con uno sprint di gruppo, in cui il corridore della UAE-Team Emirates ha fatto valere la sua classe per battere i francesi Bryan Coquard (Vital Concept-B&B Hotels) e Nacer Bouhanni (Cofidis, Solutions Crédits). quarto posto per ...