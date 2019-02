Serie A | dal 2010 oltre un miliardo alle leghe inferori

Serie A - dal 2010 versato oltre un miliardo alle leghe inferori : oltre un miliardo di euro dal 2010 ad oggi: è questa la cifra che la Lega Serie A, a partire dalla sua fondazione, ha erogato alle leghe inferiori e a tutto il movimento calcio. Come spiega la stessa Lega in una lettera sul Corriere della Sera, infatti, il massimo campionato italiano “ha destinato oltre un […] L'articolo Serie A, dal 2010 versato oltre un miliardo alle leghe inferori è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Serie B Palermo-Brescia - probabili formazioni e diretta dalle 21. Dove vederla in tv : Allenatore: Corini ARBITRO : Sacchi di Macerata IN TV : Dazn e RaiSport, ore 21 La cronaca Classifica Serie B

Ufficiale - Matera escluso dal campionato di Serie C : Esclusione Matera Serie C – Il Matera è ufficialmente escluso dal campionato di Serie C. Termina dunque anzitempo la stagione del club lucano, dopo che è arrivata la rinuncia a disputare l'incontro con la Cavese. Rinuncia trasformatasi nel quarto 3-0 a tavolino. Una mossa che, da regolamento, ha portato all'estromissione dal campionato di Serie C.

The Umbrella Academy - la Serie tratta dal fumetto di Gerard Way su Netflix : The Umbrella Academy ci siamo: c'era molta attesa per la nuova serie tratta dall'omonimo fumetto e Netflix al Brazil ComicCon ha annunciato che sarà a disposizione per tutti i fan dal 15 febbraio 2019. Il tempo è arrivato e le dieci puntate della prima stagione (girate a Toronto) sono a disposizione. The Umbrella Academy, il fumetto e il cast Vincitore del più importante riconoscimento internazionale dedicato ai fumetti, il premio

Meraviglie su Rai 1 con Alberto Angela dal 5 marzo : anticipazioni - puntate e tappe della nuova Serie : Meraviglie - La Penisola dei Tesori di Alberto Angela torna su Rai 1 con quattro nuove puntate dal 5 marzo in prima serata. Ufficializzate le date di questa nuova stagione del programma di Angela alla scoperta delle località italiane patrimonio dell'Umanità. Quando va in onda Meraviglie 2019? Si parte martedì 5 marzo alle 21.25 - rigorosamente in prima serata - e si prosegue martedì 12 e 19 marzo, mentre l'ultima puntata slitta al 2

Suburra – La Serie sbarca in chiaro su Rai2 : in prima serata dal 15 febbraio : Da venerdì 15 febbraio, in prima serata su Rai2 alle 21.10, Suburra – La serie sbarca anche sulla televisione in chiaro. La produzione di Netflix, che ha da tempo ricevuto il via libera per una seconda stagione, arriva così anche sugli schermi tv tradizionali, ospitata dalla rinnovatissima Rai2 nuovamente guidata da Carlo Freccero, che anche nella conferenza stampa di insediamento alla guida del canale si è definito un grande fan delle

Gomorra 4 : la nuova Serie andrà in onda dal 29 marzo : Dal 29 marzo su Sky Atlantic, verrà trasmessa la nuova stagione di Gomorra, la serie tratta dall'omonimo romanzo di Roberto Saviano. Questa stagione sarà composta da un totale di 12 episodi che tratteranno, ancora una volta, le vicende di Genny Savastano, il figlio del boss Pietro Savastano (Salvatore Esposito) e Ciro di Marzio (Marco D'Amore) accompagnati dagli altri personaggi che abbiamo conosciuto bene nell'ultima stagione: Patrizia,

Amazon prepara la prima Serie italiana e la produzione internazionale dei fratelli Russo inizia dall'Italia : Amazon Prime Video punta all'espansione globale e mette nel mirino l'Italia con ben due progetti che ci vedranno direttamente coinvolti, tra la prima produzione originale e il coinvolgimento dell'Italia tra i primi paesi del progetto internazionale dei fratelli Russo, quelli dei film Marvel degli Avengers.In primo luogo,quindi, arriverà l'attesa prima serie originale Amazon Prime Video italiana, al momento non ha ancora un titolo ma

Serie A Juventus - deliberato dal CdA prestito obbligazionario di 100-200 milioni : MILANO - Il cda di Juventus Football ha deliberato la possibilità di emettere in una o più tranche, entro il 30 giugno, un prestito obbligazionario non convertibile per un importo nominale complessivo ...

Serie A Basket – Enzo Esposito si dimette dalla panchina della Dinamo Sassari : al suo posto c'è Pozzecco : Enzo Esposito ha rassegnato le sue dimissioni da allenatore della Dinamo Sassari: al suo posto chiamato Gianmarco Pozzecco Clamoroso cambio di panchina nel campionato di Serie A. Enzo Esposito non è più il coach della Dinamo Sassari. L'allenatore casertano ha rassegnato le sue dimissioni dalla società sarda dopo il ko contro Torino dell'ultima giornata (il terzo consecutivo per gli isolani). La società ha affidato l'incarico di

Serie B Venezia-Lecce - probabili formazioni e diretta dalle 21. Dove vederla in tv : Allenatore: Liverani ARBITRO : Ghersini di Genova IN TV : Dazn ore 21 SEGUI LIVE Venezia-Lecce Classifica Serie B La cronaca

Calcio femminile - Serie A 2019 : Milan-Verona 2-0 - Sabatino e Fusetti portano le rossonere a -2 dalla Juventus : La sedicesima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019 è andata in archivio con il posticipo domenicale tra il Milan e l'Hellas Verona che si sono affrontate al "Vismara" di Milano. Le ragazze di Carolina Morace hanno saputo approfittare puntualmente del mezzo passo falso della Juventus contro l'Atalanta Mozzanica ottenendo la vittoria 2-0 contro le scaligere. Un successo che proietta le meneghine a -2

Serie B - 23giornata : Pescara fermato dal Foggia - il Livorno batte il Cosenza 2-0 : Foggia-Pescara 1-1 44' Deli, F,, 66' Tutino su rig., P, Foggia, 3-5-2,: Leali; Martinelli, Ranieri, Billong; Loiacono, Deli, 81' Mazzeo,, Busellato, Greco, 81' Agnelli,, Kragl; Galano, Iemmello.