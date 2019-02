L' ambasciatore di Francia consegna a Mattarella un invito di Macron

Italia-Francia - Mattarella riceve l'ambasciatore Masset e accetta l'invito di Macron : Il caso sembra definitivamente chiuso. E il ruolo fondamentale, nella soluzione della crisi tra Francia e Italia, è stato giocato da Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica ha ricevuto oggi ...

Lite Italia-Francia - Le Drian : “Abbiamo ritirato ambasciatore a Roma a causa dell’incontro tra Di Maio e i gilet gialli” : A ufficializzarlo in Parlamento è il ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian: l’incontro tra il vicepremier del M5s con i gilet gialli è il motivo ufficiale per il quale il governo francese ha richiamato l’ambasciatore a Roma. Il faccia a faccia, avvenuto il 5 febbraio alla periferia di Parigi, tra Luigi Di Maio con un esponente del movimento che inneggiava alla guerra civile è stata “una vera provocazione“, ha ribadito ...