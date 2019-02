Isola | Eva Henger svela | ' La Marcuzzi manda messaggi subliminali contro di me | la diffido'

Isola dei famosi - Eva Henger e il canna gate : ‘Diffido Alessia Marcuzzi’ : “Diffido la Marcuzzi nel continuare a dire che al mio posto, da madre, non si sarebbe comportata come me nei confronti di Monte“. Non c’è modo di mettersi alle spalle la vicenda del canna-gate. La questione che ha caretterizzato la scorsa edizione de L’Isola dei famosi è tornata alla ribalta dopo la notifica della denuncia di Francresco Monte ai danni dell’attrice, colei che fece scoppiare il caso in ...

Bomba all'Isola - Soleil e Jeremias già si conoscevano : spuntano le chat piccanti : Massimo Borgnis, direttore del settimanale Spy, rivela il contenuto di una chat tra la influencer e il fratello di Belen

Isola dei Famosi 2019/ Doppio gioco di Yuri - Jeremias e Soleil risollevano gli ascolti? : Isola dei Famosi 2019, occhi tutti puntati su Yuri Rambaldi e Sarah Altobello dopo lo spogliarello hot, ecco le ultimissime news dall'Honduras.

Isola - in arrivo due nuovi naufraghi per risollevare gli ascolti. E in Honduras cresce la tensione : Contro il calo degli ascolti dell’Isola dei Famosi, Mediaset mette in campo due nuovi naufraghi: Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez. L’ex protagonista di Uomini e Donne e il fratello minore di Belen, arriveranno presto in Honduras. Nella puntata di domenica infatti Alessia Marcuzzi annuncerà lo sbarco degli attesissimi concorrenti. Entrambi infatti sono conosciuti e molto amati dal pubblico televisivo. Soleil è arrivata al successo ...

Isola 14 : Jeremias e Soleil nel cast - Paolo Brosio devastato dai mosquitos : Domenica 10 febbraio andrà in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi dove si annunciano grandi colpi di scena. In queste ultime ore il profilo ufficiale social della trasmissione ha annunciato l'arrivo di due nuovi concorrenti, mentre in Honduras Paolo Brosio ha chiesto l'intervento del medico per colpa dei mosquitos. Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, nuovi concorrenti Il portale Dagospia ha lanciato un importante scoop riguardante ...

Isola dei Famosi - la domenica risolleva gli ascolti : dati Auditel salgono al 14 - 8% : La terza puntata dell'Isola dei Famosi è andata in onda di domenica per evitare il complicato scontro con il Festival di Sanremo, che esordirà su Rai 1 martedì 5 febbraio. Considerando l'emorragia di ascolti che già ha caratterizzato il secondo episodio dello scorso giovedì, Mediaset ha ben pensato di modificare la giornata di programmazione: oltre a domenica 3, infatti, il reality show tornerà anche domenica 10 febbraio, salvo poi spostarsi al ...

Isola dei Famosi 2019 - Taylor Mega in lacrime : «I miei non sapevano della mia tossicodipendenza» : di Ida Di Grazia Tra le concorrenti sotto l'occhio del ciclone di quest' Isola dei Famosi 2019 c'è senza ombra di dubbio Taylor Mega . L'ex di Flavio Briatore ha confessato in settimana di aver avuto ...

Isola dei Famosi - Cristina Plevani su Marina La Rosa : "Vincerà il reality" : La vincitrice della prima edizione del Grande Fratello commenta la partecipazione al reality della sua ex coinquilina.

