In tour con delfino Denny | Roche al fianco bambini con diabete

Orari e ingressi per il concerto di Emma a Bari il 15 febbraio - al via la seconda parte del tour : Il concerto di Emma a Bari apre la seconda parte del tour per Essere qui, annunciato dopo la conclusione degli spettacoli che ha tenuto a cominciare dal mese di maggio dopo il rilascio del nuovo album di inediti dal quale ha già estratto diversi singoli. L'Exit tour riparte da Bari, al Palaflorio, e continuerà per le prossime settimane andando a toccare tutti i maggiori palasport italiani. I biglietti per la data del 15 febbraio non sono più ...

Biglietti in prevendita per il concerto di Sfera Ebbasta a Conegliano - data zero del tour per Rockstar : Sono in prevendita i Biglietti per il concerto di Sfera Ebbasta a Conegliano, in programma per il prossimo 12 aprile presso la Zoppas Arena. Lo spettacolo andrà ad anticipare quelli nei palasport che il trapper di Cupido ha deciso di organizzare per il suo ultimo album di inediti e con il quale ha raggiunto risultati incredibili e per i quali ha conquistato le classifiche di vendita sia sul fronte singoli che su quello dei singoli. I ...

L’instore tour di Federica Carta per Pop Corn e le date con Shade : gli appuntamenti firmacopie da Padova a Nuoro : L'instore tour di Federica Carta per l'album Pop Corn parte oggi, nel giorno del rilascio del disco. Questo pomeriggio, la cantante sarà a Padova e poi a Mestre per incontrare i fan in possesso di una copia fisica dell'album rilasciato dopo l'esperienza al Festival di Sanremo 2019, in coppia con Shade. Proprio Shade sarà con lei in alcuni degli appuntamenti firmacopie. I due saranno presenti insieme a Milano il 16 febbraio e a Roma il 21 ...

Emma Marrone - concerto a Bari/Via al tour - scaletta e biglietti : 'ho le palpitazioni' : Emma Marrone in concerto a Bari oggi, venerdì 15 febbraio, scaletta e biglietti. La cantante non nasconde l'emozione sui social: 'ho le palpitazioni'.

De Santis su Sanremo : «Salzano organizza i tour di una serie di artisti - non la maggioranza. Giuria d’onore decisa da Baglioni - era meglio con soli musicisti». Valutazioni in corso sul Paradiso delle Signore e sul post TG1 : Teresa De Santis Smaltita l’«ubriacatura di ascolti» del Festival di Sanremo – come lei stessa l’ha definita - Teresa De Santis ha fatto il punto della situazione. A due mesi e mezzo dalla sua nomina a direttrice di Rai1, ieri la giornalista è stata ascoltata in Vigilanza, dove ha parlato della kermesse canora appena conclusa (con polemiche annesse) ed ha accennato a due aspetti importanti del palinsesto della rete ammiraglia: ...

I Negramaro ripartono «Lele suonerà in tour con noi quando vorrà» : Paolo Giordano Chiamatelo, se volete, spirito del rock. Oppure, più semplicemente vera amicizia. I Negramaro sono tornati ieri sera dal vivo all'Rds Stadium di Rimini dopo aver aspettato che il ...

I Negramaro ripartono : "Lele suonerà in tour con noi quando vorrà" : Chiamatelo, se volete, spirito del rock. Oppure, più semplicemente vera amicizia. I Negramaro sono tornati ieri sera dal vivo all'Rds Stadium di Rimini dopo aver aspettato che il chitarrista Emanuele '...

Lele dei Negramaro a sorpresa sul palco con Sangiorgi : "Tornerò presto". In tour il fratello : Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro, colpito a settembre da un'emorragia cerebrale , è tornato a sorpresa sul palco. Stasera, per l'apertura del tour indoor della band a Rimini, Lele ha ...

tour Colombia 2019 : nella seconda tappa si impone Sebastian Molano - battuto Alaphilippe : Sono ancora i padroni di casa ad esultare nella terza tappa del Tour Colombia 2019: nella frazione partita e giunta in quel di Llanogrande dopo 167,6 chilometri trionfa in volata Sebastian Molano. Resta in maglia di leader della classifica generale Rigoberto Uran (EF Education First Pro Cycling Team). Prima vittoria nel circuito World Tour per il 24enne velocista Colombiano, in maglia UAE Emirates: nello sprint ristretto Molano riesce a ...

Vacanze sulla neve con il Jaguar Land Rover Winter tour : Settimana bianca o weekend, in famiglia o in coppia, per vivere il meglio che la montagna può offrire con Jaguar Con l’avvicinarsi del Carnevale, per gli italiani è tempo di Vacanze sulla neve per godersi il sole ad alta quota nell’incantevole paesaggio delle cime imbiancate. Se ci sono dubbi sulla meta da scegliere, il Jaguar Land Rover Winter Tour mette tutti d’accordo: presente da Courmayeur alla Val Gardena, in alcune delle località ...

Briga Acustico tour 2019 - biglietti in prevendita per i concerti di Roma e Milano : Sono stati annunciati i due appuntamenti speciali del Briga Acustico Tour 2019, il doppio evento in teatro nel mese di maggio. Il 10 maggio Briga sarà al Teatro Principe di Milano mentre il 17 maggio sarà all'Auditorium Parco della Musica di Roma (Sala Sinopoli). I biglietti per i due concerti saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di venerdì 15 febbraio attraverso il circuito TicketOne, online e nei punti vendita fisici. Briga ...

Novità per il tour di Sfera Ebbasta : la data zero il 12 aprile a Conegliano : Dopo il successo dell'uscita del suo ultimo album 'Rockstar', già certificato quadruplo platino dalla FIMI nonché disco più venduto in Italia del 2018, si aggiunge un nuovo concerto dal vivo al '...

tour Colombia 2.1 – La seconda tappa nel segno di Hodeg : il colombiano nuovo leader : Vittoria di tappa e maglia da leader per Alvaro Hodeg al Tour Colombia 2.1: volata perfetta a La Ceja Dopo la vittoria della EF Education First nella prima tappa del Tour Colombia 2.1, che ha regalato a Rigoberto Uran la maglia da leader, la classifica generale è stata stravolta. Ieri i corridori hanno pedalato per 150km con partenza e arriva a La Ceja, dove a tagliare per primo il traguardo è stato Alvaro Hodeg che con la vittoria di ...