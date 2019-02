Rivian - La R1T su strada | mentre spunta un terzo modello

quattroruote

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Al centro dell'attenzione per i possibili investimenti da parte di Amazon e GM, laè protagonista anche della nostra sezione dedicata alle foto spia. Un esemplare del pick-up elettrico R1T è stato infatti fotografato durante i collaudi in vista della produzione di serie, dopo l'anteprima al Salone di Los Angeles. Al di là delle barre sul tetto, il veicolo è identico a quello delle foto ufficiali, senza camuffature di sorta. Cerchi di lega, tinta della carrozzeria e gruppi ottici corrispondono ed è visibile anche il bordo dello sportello tra i sedili posteriori e il vano di carico che consente di accedere al bagagliaio aggiuntivo.Dopo pick-up e Suv, una sportiva ispirata ai Rally Raid. In una delle immagini la vettura si trova vicino a una struttura dalla quale si scorge il profilo di un altro veicolo di colore azzurro. Trattandosi del quartier generale della, in ...