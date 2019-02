Juventus | l' 11 marzo il collegio di garanzia sullo scudetto 2005 2006

Scudetto 2006 - l’11 marzo l’esame del ricorso della Juventus : ricorso Juventus Scudetto 2006 – Il Collegio di Garanzia, terzo grado della giustizia sportiva, esaminerà l’11 marzo il ricorso della Juventus contro Federcalcio, Inter e Coni per l’impugnazione del lodo definitivo deciso dal TNAS, che si era dichiarato «incompetente» a decidere in merito alla revoca dell’assegnazione dello Scudetto 2005-06, con relativo titolo consegnato all’ Inter, […] L'articolo Scudetto 2006, ...

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

