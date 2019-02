Insigne: «Mi piace giocare in questa posizione»

ilnapolista

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Lorenzoa Sky Sport «Sono contento per il gol e soprattutto per la vittoria che ci consente di stare sereni per il ritorno, anche se nulla è concluso.«A volte sbagliamo troppi passaggi facili, dobbiamo stare più tranquilli, siamo un gruppo forte lo abbiamo dimostrato, dobbiamo fare meno errori possibile.«Il mister mi chiede di stare tra le linee, girarmi e attaccare la linea, mi chiede di fare male, di non tornare indietro. Poi in costruzione mi chiede di dare una mano. So che non sto vivendo un momento top. Devo stare più sereno, arriveranno prestazioni importanti.«Mi sto trovando bene, miin. Credo che grazie al mister lo sto interpretando bene. Devo migliorare qualcosa, sbaglio scelte semplici che non sono da me, sto cercando di uscire da un periodo negativo.L'articolo: «Miin» sembra ...