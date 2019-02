Icardi tradito dalla squadra torna da Wanda

lanotiziasportiva

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Maurodall’Inter, rifiuta di partire per Vienna ea casa daUn allenamento come tanti altri sotto il sole di Appiano, l’incontro con la dirigenza al completo e il tecnico Spalletti prima di pranzo per ricevere la notizia più inaspettata, il rifiuto di salire sull’aereo per Vienna, la fuga verso la famiglia, nella casa a due passi da San Siro, per stare cone i bambini e provare a metabolizzare, ad allontanare i fantasmi che hanno preso possesso dei suoi pensieri.Mauroha passato le prime ore da ex capitano dell’Inter con gli affetti più cari attorno. Una cosa normalissima, per un ragazzo di quasi 26 anni a cui è crollato il mondo sotto i piedi.Il suo umore è ai minimi storici. Mauro, che l’Inter aveva promosso capitano nell’agosto del 2015, non se l’aspettava proprio: aveva sempre parlato di «orgoglio nel ricevere la fascia da ...