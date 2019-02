Germania | crescita PIL ancora al palo nel quarto trimestre

Germania - crescita ferma nel 4° trimestre : Tira il freno l'economia della Germania nel quarto trimestre dell'anno pur evitando la recessione tecnica. Secondo l' Ufficio federale di statistica tedesco, Destatis, , che ha diffuso la stima preliminare, il PIL ...

Germania - export -4 - 5% a dicembre ma in crescita su intero 2018 : Roma, 8 feb., askanews, - Finale di annata in contrazione per il commercio con l'estero della Germania. Le esportazioni hanno subito un calo del 4,5 per cento su base annua, a 96,1 miliardi di euro ...

Crescita - Ue taglia stima Pil Italia a +0 - 2% nel 2019 : “Frena per calo investimenti”. Crollano anche Germania e Olanda : Nel 2019 il Pil Italiano “scenderà a +0,2%, considerevolmente meno di quanto anticipato” nelle previsioni autunnali (+1,2%): lo scrive la Commissione Ue nelle nuove stime sulla Crescita. La revisione, la più ampia in Ue, conferma l’Italia come fanalino di coda dell’Unione. “Tra i maggiori stati membri, revisioni al ribasso della Crescita sono state considerevoli” anche per “Germania e Olanda“. Il ...

Germania : governo riduce previsioni crescita 2019 dall'1 - 8 all'1 per cento : Notando come nel 2018 l'economia della Germania sia cresciuta dell'1,5 per cento, Altmaier ha evidenziato che il rallentamento dell'espansione... , Geb,

La Germania dimezza le stime sul Pil : la crescita 2019 si fermerà all'1% : ... anche in Germania, il governo «corregge prudenzialmente le stime di crescita per il 2019 all'1%», ha detto il ministro dell'Economia Peter Altmaier, che tuttavia sottolinea come l'economia tedesca ...

Gli States a rischio crescita zero E in Germania la fiducia va a picco : Gli Usa rischiano una crescita zero quest'anno se non si trova una soluzione al piu' lungo shutdown governativo della storia, alla guerra commerciale con la Cina e alla Brexit, ma e' improbabile che finiscano in recessione. Segui su affaritaliani.it

Germania : debole la crescita dell'economia - PIL in rallentamento : debole la crescita dell'economia tedesca nel quarto trimestre del 2018. A dirlo il ministero dell'economia tedesco commentando gli ultimi dati sul PIL resi noti da Destatis. Il PIL è cresciuto nel 2018 in media dell'15%, in linea con le attese degli analisti e in rallentamento rispetto al +2,2% ...

Germania - “nel quarto trimestre 2018 lieve crescita del pil”. Evitata recessione : La Germania, stando ai dati preliminari dell’Ufficio federale di statistica Destatis, ha registrato una lieve crescita nel quarto trimestre dopo il pil negativo nel terzo. L’economia tedesca ha dunque evitato la recessione tecnica temuta alla luce del crollo della produzione industriale registrato a novembre. Destatis non ha fornito cifre, ma anche se gli indicatori economici di dicembre non sono ancora noti l’ufficio statistico si aspetta una ...

Germania - crescita 2018 rallenta a 1 - 5% - minimo 5 anni : La crescita della Germania nel 2018 è rallentata all'1,5% dal 2,5% dell'anno precedente, il tasso più basso da cinque anni a questa parte. Lo rende noto l'ufficio statistico. Il dato è in linea con le ...

Germania - rallenta la crescita dei prezzi all'ingrosso : Nel mese di dicembre, i prezzi all'ingrosso in Germania hanno registrato una crescita del 2,5% su base annuale, in decelerazione rispetto al +3,5% del mese precedente . Lo annuncia l' Ufficio Federale ...

Germania : Pil in recessione tecnica o zero crescita a fine 2018 ma nel 2019 +1 - 5% : Ma ora «tutti i settori industriali sono colpiti dal raffreddamento, come confermano i dati sugli ordinativi dell'industria lo scorso novembre: e questo è dovuto all'indebolimento dell'economia ...