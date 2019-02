Europa League | le partite di Inter | Napoli e Lazio in diretta su Sky e Tv8

Rapid Vienna-Inter - le probabili formazioni del match di Europa League : Non comincia nel più sereno dei modi il percorso dell'Inter in Europa League. La vicenda relativa alla fascia di capitano di Mauro Icardi rischia di minare la tranquillità dell'ambiente, necessaria in ...

Sedicesimi di finale Europa League 2019 : date - orari e calendario : Sedicesimi di finale Europa League 2019: date, orari e calendario calendario Sedicesimi di finale Europa League L’appuntamento con l’Europa League ritorna con un anticipo del martedì. I Sedicesimi di finale avranno infatti inizio martedì 12 febbraio e termineranno giovedì 21 febbraio. Sono 3 le italiane impegnate nella seconda competizione europea: Napoli, Lazio e Inter. Tutte e tre lotteranno per giungere alla finale di Baku, ...

Europa League oggi (14 febbraio) - il calendario e gli orari delle partite. Il programma e come vederle in tv : Dopo la Champions League oggi è il momento dell’abbuffata di Europa League che martedì ha visto l’antipasto dell’incontro tra Fenerbahce e Zenit San Pietroburgo, vinto per 1-0 dalla compagine turca. oggi saranno tre le squadre italiane impegnate: alle ore 18.55 avremo in campo l’Inter, in casa del Rapid Vienna, e la Lazio, che ospiterà il Siviglia, mentre alle ore 21.00 il Napoli farà visita allo Zurigo. ...

Rapid Vienna-Inter - Europa League 2019 : i nerazzurri ricominciano il percorso europeo con una trasferta abbordabile per ipotecare gli ottavi : Sono passati poco più di due mesi dalla bruciante eliminazione dalla Champions dell’Inter maturata a causa del pareggio interno 1-1 con il PSV Eindhoven, ed ora è arrivato il momento per i nerazzurri di cominciare un nuovo percorso europeo, meno affascinante del precedente ma comunque molto importante e prestigioso. La squadra allenata da Luciano Spalletti esordisce giovedì sera in Europa League a Vienna per l’andata dei sedicesimi ...

Calcio - Europa League 2019 : andata sedicesimi di finale. Il Napoli riparte da Zurigo con gli ottavi nel mirino : Sfida delicata quella che attende il Napoli di Carlo Ancelotti nella giornata di domani. La formazione partenopea scenderà in campo a Zurigo, in Svizzera, per l’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2018-2019 di Calcio. Dopo la beffarda eliminazione dalla Champions nonostante un girone eliminatorio di altissimo livello, Lorenzo Insigne e compagni cominciano la loro avventura nella seconda competizione europea con ...

Europa League - Ancelotti : «Gli attaccanti devono sbloccarsi - capitano momenti così» : NAPOLI - " Il Napoli ha un futuro. Ma questo non è un anno di transizione, c'è ancora tanto che ci stiamo giocando per i prossimi mesi ". Carlo Ancelotti presenta così in conferenza stampa l'andata ...

Ancelotti punta l’Europa League : “Vincerla renderebbe la stagione indimenticabile” : E’ giornata di vigilia per il Napoli, che domani scenderà in campo in trasferta contro lo Zurigo nell’andata dei sedicesimi di Europa League. Per Carlo Ancelotti la sfida di domani sarà una “prima volta”: il tecnico di Reggiolo non ha infatti mai giocato prima d’ora nella competizione. Pur dovendo giocare nel torneo in seguito all’eliminazione […] L'articolo Ancelotti punta l’Europa League: ...

Europa League : anche Lazio - Inter e Napoli vanno a caccia della Coppa : Ieri con l’anticipo tra i turchi del Fenerbhace e i russi dello Zenit è tornata in campo l’Europa League ex Coppa Uefa. I turchi si sono imposti 1-0 sui russi con un goal nel primo tempo. Il secondo torneo continentale manca all’Italia da ben 20 anni. L’ultimo successo italiano è datato 1999 e fu il grande Parma di Alberto Malesani a conquistare il trofeo. Il torneo negli ultimi anni è stato vinto quasi sempre dalle spagnole, con l'eccezione due ...