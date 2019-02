Ermenegildo Zegna e Maserati | la capsule collection

gqitalia

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Squadra vincente non si cambia:rinnovano il loro sodalizio e presentano una nuovaper la primavera/estate 2019. Focus della collaborazione una sofisticata selezione di articoli in pelletteria, abbigliamento da viaggio ed eleganti accessori, il tutto pensato per le occasioni più informali. Tra i pezzi chiavi, il bomber in pelle di vitello con orli, polsini e collo in maglia grigia, un trolley formato cabina, dotato di due porte USB esterne, un nuovo paio di sneakers in pelle, ma anche una gamma di articoli da viaggio in nylon, tra cui un capiente borsone, una sacca porta-abiti e uno zaino. Tutti i pezzi hanno il caratteristico tridente, logo di. Lasarà disponibile a livello mondiale in selezionati storee su.com....