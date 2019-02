De Laurentiis | ' Hamsik è del Dalian | ora è ufficiale'

Calciomercato Napoli - De Laurentiis annuncia : 'Hamsik è un giocatore del Dalian' : Marek Hamsik è un nuovo giocatore del Dalian. L'annuncio arriva via Twitter da Aurelio De Laurentiis . "L'accordo con il Dalian è stato raggiunto. Auguro a Marek di essere felice in Cina. Le porte del ...

Due cose sono chiare : Hamsik vuole andarsene - De Laurentiis sa fare le trattative : La reazione pavloviana del papponista La vicenda Hamsik-Dalian non è ancora chiusa. Ma anche stavolta il comportamento di gran parte dei seguaci – chiamiamoli così, tifosi secondo noi è un termine improprio – o forse sarebbe meglio seguitori nel senso di follower, insomma loro, il loro comportamento, i soliti noti è stato come al solito sorprendente. Perché nonostante tutto, una certa parte dei seguitori del Napoli continua a ...

De Laurentiis unica rockstar in una città di conformisti : “Hamsik - scendi dall’aereo” : I pacchi dai cinesi no E poi dicono che il mercato di gennaio non scalda gli animi. Praticamente il povero Hamsik aveva messo in fretta e furia negli scatoloni 12 anni di vita trascorsa a Castel Volturno. Giusto il tempo di farsi trascinare l’ultima sera prima di partire ad una festa d’addio organizzata da Callejon. Foto, filmini, selfie, Ungiornoallimprovviso in loop, lacrime e abbracci. Organizza con l’agenzia – sempre di corsa – ...

Marek Hamsik - salta il trasferimento dal Napoli : la truffa cinese - come volevano fregare De Laurentiis : Il trasferimento di Marek Hamsik dal Napoli ai cinesi del Dalian è saltato. A comunicarlo è lo stesso club partenopeo che in un tweet ha spiegato: "di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamebnto della cifra pattuita non collimano con gli accordi precedenteme

L’ultimo assist di Hamsik al Napoli di De Laurentiis (e suo) : Mai il Napoli a questi livelli Sabato contro la Samp abbiamo visto L’ultimo eccezionale gesto tecnico di Marek Hamsik con la maglia del Napoli. Quella sferzata alla palla, tesa, arrotata, precisa sulla corsa di Callejon, aprendo l’azione dell’uno a zero. Poi la notizia dell’addio, che si è concretizzato con la firma del contratto con il Dalian Yifang. Si accavallano le opinioni, i commenti, le accuse di abbandono nel momento sbagliato. In pochi ...

Napoli - De Laurentiis frena Hamsik : «Pagare moneta - vedere cammello» : «Vorreste sapere cosa succede con Hamsik ma ve la prendete in quel posto, non si parlerà di lui. Quando avremo qualcosa da dirvi, vi chiameremo e ve lo diremo». Aurelio De...

Sono contento per Hamsik - sono contento che c’è De Laurentiis : È stato il vero brand del Napoli Caro Napolista, vivere lontano permette di guardare le cose con distacco. Forse anche con maggior pragmatismo. Siamo tutti grati ad Hamsik per ciò che ha dato in questi anni. Non entro nel merito della discussione eterna: buon (ottimo) giocatore o campione? Tuttavia ritengo che, dalla risalita in A ad Ancelotti, Marek abbia rappresentato il vero brand Napoli al varco del calcio che conta. Forse abbiamo avuto ...

Napoli - De Laurentiis : ''Hamsik? Questa sarà sempre casa sua''. E poi attacca i tifosi : Napoli - Il Napoli presenta il ritiro del prossimo anno, ancora a Dimaro dal 6 al 26 luglio, accordo rinnovato per altre tre stagioni, ma a tenere banco è l'addio di Marek Hamsik. Le firme ancora non ...