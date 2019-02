De La Vega alla Juve? Il padre | ' Non c' è fretta'

Cosa abbiamo imparato dalla prima settimana della moda Vegana della storia : A quanto pare “vegan is the new black”. Dopo l’iniziativa promossa da Beyoncé e Jay Z sui social media (che, incoraggiando i propri fan ad abbracciare il lifestyle vegano, hanno offerto la possibilità di assicurarsi accessi gratuiti ai loro concerti per tutta la vita), Los Angeles diventa la casa della prima settimana della moda vegana nella storia della moda. A pochissimi giorni di distanza dall’inizio ...

BMW - Dalla iNext alla X7 : tutte le novità di Las Vegas - VIDEO : In occasione del Ces di Las Vegas, la BMW ha presentato al pubblico la propria visione di mobilità connessa del futuro. Oltre alla Vision iNext, vero e proprio punto focale dell'esposizione della Casa tedesca, al Consumer Electronics Show sono presenti anche modelli di produzione, come la X7, e tecnologie già pronte per il lancio commerciale, come l'Intelligent Personal Assistant. Non mancano, infine, delle aree di dimostrazione della guida ...

BMW - Dalla iNext alla X7 : tutte le novità di Las Vegas : In occasione del Ces di Las Vegas, la BMW ha presentato al pubblico la propria visione di mobilità connessa del futuro. Oltre alla Vision iNext, vero e proprio punto focale dell'esposizione della Casa tedesca, al Consumer Electronics Show sono presenti anche modelli di produzione, come la X7, e tecnologie già pronte per il lancio commerciale, come l'Intelligent Personal Assistant. Non mancano, infine, delle aree di dimostrazione della guida ...

Al CES di Las Vegas LG crea una “cascata” di colore con l’installazione “LG OLED Falls” [GALLERY] : 1/9 ...

CES 2019 : alla fiera di Las Vegas i visitatori provano la guida autonoma su BMW Vision iNEXT [GALLERY] : 1/17 ...

Auto : Ces di Las Vegas 2019 - Nissan associa la realtà aumentata alla guida autonoma [GALLERY] : 1/11 ...

Dalla mobilità alle tv 8K - le novità tech al CES di Las Vegas : Dai display che si piegano alla definizione in 8K, dalle nuove tv con Intelligenza artificiale alle novità tecnologiche nel settore auto che stanno prendendo sempre più la scena. Questo e altro è atteso al Ces di Las Vegas, la più importante fiera dell'elettronica al consumo che si apre l'8 gennaio ma che da anni non è ribalta dei grandi annunci dei big che oramai organizzano eventi 'ad hoc'. Oltre 4.500 ...

Panini alla cannella Vegani con glassa di anacardi : I Panini alla cannella vegani con glassa di anacardi senza glutine, senza latte e senza uova sono soffici e morbidi. Inoltre sono più salutari rispetto alla ricetta tradizionale dei Cinnamon Rolls perché non contengono zucchero bianco, uova e latte. Insomma, questi dolciumi sono perfetti per godersi uno spuntino, un dessert o una colazione senza sentirsi in colpa per la linea. Tradizionalmente si tende a cucinare i Cinnamon Rolls durante le ...

Dieta Vegana alla figlia - diventa rachitica/ Ecco la dieta della bambina : dieta vegana a bambina di 19 mesi: diventa rachitica. I genitori si difendono: "Era troppo schizzinosa". Ma le hanno provocato una grave malnutrizione

Dieta Vegana alla neonata - la piccola diventa rachitica. I genitori : “Era troppo schizzinosa” : La piccola, australiana, di 19 mesi, ha sofferto di gravi carenze di nutrienti su tutta la linea. Le sue ossa erano così fragili che non era neanche in grado di gattonare. I genitori l'avrebbero nutrita solo con pane tostato, avena, banane e latte di riso.Continua a leggere

Suore al casinò : rubano mezzo milione alla scuola e vanno a giocare a Las Vegas : La loro passione non era proprio quella per la quale avevano preso i voti, ma una decisamente pericolosa. Tanto che hanno perfino sottratto mezzo milione di dollari dai fondi per la scuola, nel corso ...

Usa - due suore rubano 500.000 dollari dalla loro scuola per volare a Las Vegas : Le due suore hanno sottratto alle casse della scuola in California in cui lavoravano, in circa 10 anni, 500.000 dollari e hanno usato i soldi per volare a Las Vegas e giocare al casinò. “Suor Mary Margaret e suor Lana mi hanno espresso e mi hanno chiesto di trasmettere a voi il profondo rimorso che provano per le loro azioni e chiedono perdono e preghiere”, si legge in una lettera inviata alle famiglie degli studenti.Continua a leggere

Startup italiane alla carica. Il Ces a Las Vegas? È solo l'inizio : Milano, 4 dic., askanews, - L'Italia si prepara a partire per il Ces di Las Vegas, in scena dall'8 all'11 gennaio, la più importante fiera dedicata alla tecnologia al mondo, alla ricerca di visibilità ...