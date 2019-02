Daniele Piervincenzi | moglie | figli e biografia Chi è il giornalista

Popolo Sovrano : il nuovo approfondimento di Rai2 debutta con l’aggressione al reporter Daniele Piervincenzi – Video : Daniele Piervincenzi , Eva Giovannini, Alessandro Sortino Reportage immersivi e confronti in studio tra politici, giornalisti, imprenditori e protagonisti della cronaca. Rai2 rimodella il proprio approfondimento d’attualità e lo declina in prima serata al giovedì con una nuova formula dal titolo evocativo: Popolo Sovrano . La trasmissione, condotta da Alessandro Sortino con Eva Giovannini e Daniele Piervincenzi , debutterà stasera, sorgendo ...

Daniele Piervincenzi aggredito ancora con la troupe a Pescara dopo la testata ad Ostia : Il giornalista già vittima 15 mesi fa dell'aggressione del boss di Ostia con la famosa testata al volto, era in compagnia del filmaker Sirio Timossi e del redattore David Chierchini quando è avvenuta l'aggressione. L'episodio in un complesso di case Ater a Pescara chiamato “Ferro di cavallo” dove stavano girando un servizio nell'ambito di un'inchiesta sui clan della periferia pescarese.Continua a leggere

Spada - la testata e le minacce. Il ritorno tosto di Daniele Piervincenzi : In un anno e cinque mesi possono cambiare tante cose. A Daniele Piervincenzi è per esempio capitato di agguantare la prima conduzione Rai della sua vita, quella di Popolo Sovrano (Rai2), dove dal 14 febbraio affiancherà Alessandro Sortino e Eva Giovannini. Piervincenzi, 37 anni, è un “cronista da strada”, come gli piace definirsi, e proprio quando era on the road con l'operatore Edoardo Anselmi, a Ostia, il 7 novembre del 2017, è ...