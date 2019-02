caffeinamagazine

: Un nuovo post (“Chiamava la madre disperato”. Vannini, ora parla la vicina di casa Ciontoli) è stato pubblicato su… - Noovyis : Un nuovo post (“Chiamava la madre disperato”. Vannini, ora parla la vicina di casa Ciontoli) è stato pubblicato su… - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Le Iene rivelano una testimonianza inedita sul caso del 20enne ucciso: 'Marco chiamava la madre disperato' https://t.c… - 7593c267b7d644b : RT @MediasetTgcom24: Le Iene rivelano una testimonianza inedita sul caso del 20enne ucciso: 'Marco chiamava la madre disperato' https://t.c… -

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Caso, continua la battaglia in attesa del terzo grado di giudizio. Stavolta, are, è Maria Cristina ladidei. Parole, rilasciata alla iena Giulio Golia, destinate a far discutere: Quella sera, la sera in cui Marcomorì adella famiglia della fidanzatina, una villetta multifamiliare di Ladispoli, la macchina del padrone di, Antonio, forse non c’era. “All’apparenza tutti belli, tutti bravi, invece erano persone spiacevolissime, lui era una persona cattivissima. ‘Prima o poi sto cane te lo ammazzo’, mi diceva. Lei, la moglie, ha preso anche un sacco di botte, lui molto molto cattivo”, racconta così i suoi vicini Maria Cristina.Poi fa emergere un dettaglio inquietante: “Lui, Antonio, parcheggiava la macchina nera del lavoro davanti al cancello, sul suo passo carrabile. Bisognava stare ...