Alberto Matano su Rai3 con Photoshow | il mondo in un clic

Vieni da me : Caterina Balivo fa una gaffe con Alberto Matano del TG1 : Caterina Balivo commette una gaffe a Vieni da me. Alberto Matano: “Non hai studiato…” Piccola gaffe di Caterina Balivo nella puntata di Vieni da me di oggi, mercoledì 13 febbraio 2019. La conduttrice, intervistando il giornalista del TG1 Alberto Matano, ha infatti ricordato la conduzione del Premio ‘Biagio Agnes’, da lui presentato con Francesca Fialdini in diretta da Sorrento la scorsa estate, affermando: ...