Nuova Alitalia | dal governo via libera alla partecipazione del Mef - Fs | ' Ok alla

Via libera del governo : il Mef entra nella Nuova Alitalia. Fs sceglie Delta e easyJet : ... il vicepresidente e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Fs sceglie di procedere con Delta e easyJet È terminata anche la riunione del ...

Alitalia - Paleari : entro l'estate la Nuova compagnia : Roma, 7 feb., askanews, - Questa volta l'accordo per Alitalia si farà: entro marzo è attesa la scelta del partner industriale tra Lufthansa e Delta Air Lines. Poi il piano. E per l'amministrazione ...

Nuova Alitalia - avanti tutta tra Fs e Delta. Il caso del lungo raggio : MILANO Potrebbe servire più tempo per disegnare il progetto integrato di mobilità che preveda il biglietto unico Frecciarossa-aereo all'interno del nuovo network di Alitalia, frutto della partnership ...

Di Maio 'battezza' la Nuova Alitalia : pronte Fs - Delta - EasyJet e ministero : Prevede la creazione di una 'newco' con dentro le Ferrovie con circa il 20 per cento, il ministero dell'Economia intorno al 15 per cento - grazie alla conversione di una parte del prestito statale, ...

Alitalia inaugura la Nuova scuola di volo per piloti : Fiumicino, askanews, - Dopo 15 anni, Alitalia riapre la propria scuola di volo per formare nuovi piloti, inaugurata giovedì 6 dicembre 2018 nell'aeroporto di Fiumicino. Sessantuno i nuovi cadetti, tra ...